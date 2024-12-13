洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰到市信访局调度信访案件并接访
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.12 17:23
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

张玉杰到市信访局调度信访案件并接访
加强源头治理依法妥善化解积案
用心用情用力解决群众急难愁盼

　　12日，市长张玉杰到市信访局研判调度信访案件并接访。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和在河南考察时的重要讲话精神，践行新时代党的群众路线，加强信访问题源头治理和积案化解，带着感情和责任为群众排忧解难，推动党建引领基层高效能治理取得更大成效。

　　在市信访局，张玉杰认真接待来访群众，并主持召开信访案件研判调度会，详细了解多起信访案件来龙去脉及处置情况，与相关部门负责同志现场办公，对重点疑难信访案件逐一剖析根源、理清思路，明确方案、压实责任。他强调，属地政府要坚持依法依规、实事求是，积极妥善解决群众合理合法诉求；相关部门要跟进督查督办，对已办结事项开展“回头看”，努力实现“案结事了”“事心双解”。

　　张玉杰指出，信访工作是党和政府联系群众的桥梁与纽带，也是化解社会矛盾、解决社会问题的前沿阵地。各级各部门要始终站稳人民立场，牢记为民初心，有针对性地健全工作机制、优化工作流程，确保群众的合理诉求能够得到及时回应和妥善处理，坚定扛起“为民解难、为党分忧”政治责任。要加强信访问题源头治理和积案化解，以群众反映强烈的突出问题为切入点，分类分批逐一研判，依法依规对症施策，深入开展重点信访案件源头治理攻坚行动，善始善终推进欠薪、问题楼盘等信访积案化解，推动从解决“一件事”向办好“一类事”延伸拓展。要不断提高群众工作能力，把信访工作与深入贯彻中央八项规定精神学习教育紧密结合起来，认真践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，严格落实“三到位一处理”“四下基层”工作要求，运用好“党建+网格+大数据”治理模式，持续增强凝聚服务群众、防范化解风险的本领，切实把信访制度优势转化为社会治理效能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 洛阳部分眼镜店验光配镜设备现场...
  • 洛阳暑期市场数码消费热 学生族成...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605