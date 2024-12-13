12日，市长张玉杰到市信访局研判调度信访案件并接访。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和在河南考察时的重要讲话精神，践行新时代党的群众路线，加强信访问题源头治理和积案化解，带着感情和责任为群众排忧解难，推动党建引领基层高效能治理取得更大成效。

张玉杰到市信访局调度信访案件并接访

加强源头治理依法妥善化解积案

用心用情用力解决群众急难愁盼

12日，市长张玉杰到市信访局研判调度信访案件并接访。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和在河南考察时的重要讲话精神，践行新时代党的群众路线，加强信访问题源头治理和积案化解，带着感情和责任为群众排忧解难，推动党建引领基层高效能治理取得更大成效。

在市信访局，张玉杰认真接待来访群众，并主持召开信访案件研判调度会，详细了解多起信访案件来龙去脉及处置情况，与相关部门负责同志现场办公，对重点疑难信访案件逐一剖析根源、理清思路，明确方案、压实责任。他强调，属地政府要坚持依法依规、实事求是，积极妥善解决群众合理合法诉求；相关部门要跟进督查督办，对已办结事项开展“回头看”，努力实现“案结事了”“事心双解”。

张玉杰指出，信访工作是党和政府联系群众的桥梁与纽带，也是化解社会矛盾、解决社会问题的前沿阵地。各级各部门要始终站稳人民立场，牢记为民初心，有针对性地健全工作机制、优化工作流程，确保群众的合理诉求能够得到及时回应和妥善处理，坚定扛起“为民解难、为党分忧”政治责任。要加强信访问题源头治理和积案化解，以群众反映强烈的突出问题为切入点，分类分批逐一研判，依法依规对症施策，深入开展重点信访案件源头治理攻坚行动，善始善终推进欠薪、问题楼盘等信访积案化解，推动从解决“一件事”向办好“一类事”延伸拓展。要不断提高群众工作能力，把信访工作与深入贯彻中央八项规定精神学习教育紧密结合起来，认真践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，严格落实“三到位一处理”“四下基层”工作要求，运用好“党建+网格+大数据”治理模式，持续增强凝聚服务群众、防范化解风险的本领，切实把信访制度优势转化为社会治理效能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)