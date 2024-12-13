强化制造业金融服务 擦亮“洛阳制造”品牌

近年来，中国人民银行洛阳市分行坚决贯彻党中央、国务院决策部署，深入落实总分行工作要求，结合洛阳经济发展实际，聚焦制造业高端化、智能化、绿色化发展方向，强化政策引导与精准服务，引导金融资源持续向制造业集聚，为擦亮“洛阳制造”品牌、建设制造业强市提供了坚实的金融支撑。

做好统筹规划，高效协调联动。为积极推动做好金融“五篇大文章”，中国人民银行洛阳市分行第一时间成立工作专班，加大工作调度，出台相关指导意见，强化重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，要求辖区金融机构聚焦金融“五篇大文章”，推动信贷资源优先支持先进制造业、战略性新兴产业和“两重”“两新”领域，加快构建与洛阳市现代产业体系相匹配的金融支撑体系。同时，联合市政府办(金融)等部门制定关于金融支持制造业优势产业链的若干措施，与市科技局、财政局、工信局、市场监督局、市政府办(金融)等部门建立高效沟通协作机制，深化科技金融合作，着力支持高科技制造业发展。

加强窗口指导，提升服务质效。中国人民银行洛阳市分行召开全市信贷投放推进专题会议、货币信贷运行暨重点金融工作推进会、全市金融机构落实一揽子货币政策措施工作会议暨金融“五篇大文章”工作推进会等，督促辖区金融机构要精准落实金融“五篇大文章”中关于制造业金融服务有关要求。引导金融机构紧紧围绕扩大制造业中长期贷款、科技企业项目融资、设备更新贷款投放工作，优化资金供给结构，开展专题对接，提升融资的便捷性、精准度和成功率。在风险可控的前提下，加大信用贷款投放力度，力争制造业贷款增速不低于各项贷款平均增速，制造业中长期贷款增速不低于制造业贷款平均增速，推动制造业贷款稳定增长。6月末，制造业贷款余额790.18亿元，较年初增加113.23亿元，同比多增87.28亿元；同比增长15.23%，增速较上年同期高9.92个百分点。其中：信用贷款余额302.55亿元，占全部制造业贷款的38.29%，较年初增加83.95亿元，同比增长39.89%。

用好货币政策工具，精准滴灌重点领域。中国人民银行洛阳市分行督促符合条件的金融机构用好支农支小再贷款、再贴现等货币政策工具，不断优化内部资源和业务流程，积极拓展制造业企业和项目，加强对项目、区域、产品的主动选择，实现精准营销、精准投放，将央行低成本资金直达园区、企业。6月末，全市支农支小再贷款余额57.98亿元，再贴现余额21.32亿元，货币政策工具使用量稳居全省前列。充分发挥好人民银行碳减排支持工具、科技创新和技术改造再贷款等结构性货币政策工具精准滴灌作用，以结构优化带动总量增长。自2024年4月人总行联合国家发展改革委等5部委设立科技创新和技术改造再贷款以来，中国人民银行洛阳市分行持续加大工作力度，指导辖区金融机构积极利用技术更新改造贷款对接，金融支持大规模设备更新工作政策效果不断显现，推动全市制造业产业转型升级。6月末，全市设备更新贷款签约金额为101.1亿元，设备更新贷款余额为26.8亿元，均居全省第一位。全市科技企业贷款余额555.1亿元，较年初增加59.4亿元，同比增长18.79%。（通讯员 张琦）