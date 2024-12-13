8月19日起抓拍！涧西区增设交通技术监控设备

为加强道路交通安全管理，预防道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务一大队在我市涧西区芳华路电厂路口西(东向西、西向东两个方向)增设交通技术监控设备。

为加强道路交通安全管理，预防道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务一大队在我市涧西区芳华路电厂路口西(东向西、西向东两个方向)增设交通技术监控设备。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新公示，内容如下： 关于涧西区增设交通技术监控设备的公示 为加强道路交通安全管理，预防道路交通事故，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，洛阳市公安局交通管理支队勤务一大队在我市涧西区芳华路电厂路口西(东向西、西向东两个方向)增设交通技术监控设备，用于查处驾车接打电话、未按规定使用安全带、违反禁令标志指示等交通违法行为。公示日期为：2025年8月12日至2025年8月18日，2025年8月19日起开始启用。 现向社会公示监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为，希望广大群众自觉遵守交通法规，共同维护道路交通秩序。 特此公示 洛阳市公安局交通管理支队勤务一大队

2025年8月12日