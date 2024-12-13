洛阳各区高龄补贴标准是否一致？民政局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳各区高龄补贴标准是否一致？

市民政局回复：根据《洛阳市高龄老人补贴发放管理暂行办法》要求，洛阳市80岁以上高龄补贴标准为：年满80—89周岁的老人，每人每月不低于50元；年满90—99周岁的老人，每人每月不低于100元；年满100周岁以上的老人，每人每月300元。各县区可结合本地实际，根据《中华人民共和国老年人权益保障法》要求，在不低于最低标准的基础上科学确定人群范围和补贴标准，并根据社会经济发展和物价上涨情况适时进行调整。

目前洛龙、栾川在市级政策基础上有所提标，洛龙区80岁以上高龄补贴标准为：80—89周岁的老人，每人每月100元；90—99周岁的老人，每人每月200元；100周岁以上的老人，每人每月600元。栾川县80-89周岁老人，每人每月60元；90周岁以上老人补贴标准与市级一致。

