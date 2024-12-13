洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“洛阳造”新能源搅拌车市场占有率稳居国内前三
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.12 08:28
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
企业新能源搅拌车生产线

　　日前，记者从中集车辆集团旗下洛阳中集凌宇汽车有限公司(简称凌宇汽车)获悉，该企业近年聚焦绿色转型持续发力，目前其新能源搅拌车产品市场占有率稳居国内前三，上半年销量已接近去年全年。

　　混凝土搅拌车是商砼运输的重要工具，在行业绿色转型过程中扮演着关键角色。与传统燃油车相比，新能源搅拌车具有零排放、能耗低、噪声小等显著优势。

　　早在2019年，凌宇汽车就围绕新能源产品开展持续攻关，依托强大的自主研发能力，与头部企业深度合作，将新能源搅拌车研发作为企业核心业务，打造多款标杆产品并实现规模化交付，目前已成为取得国家公告最多、产品最全面的新能源搅拌车研制企业。

　　今年以来，该企业持续抓订单、稳生产，推进提质增效，当前整体处于生产饱和状态，正加急完成一批新能源搅拌车订单，包括充电、换电车型，以及匹配纯电牵引车头的半挂搅拌车型。这些产品将主要发往四川、广东、上海、天津、河北等地，助力当地混凝土运输市场绿色转型。

企业生产的新能源搅拌车

　　此外，围绕绿色升级，凌宇汽车近年积极响应国家绿色制造、智能制造号召，不断加大研发投入力度，通过实施“天启工程”，实现了喷粉涂装周期缩短90.6%，有机物挥发“零排放”。将原有的19个工位进行组合，整线采用14个焊接机器人替代人工作业，自动化率提升70%，效率提升26%。在智能化总装线与制造执行系统的结合下，凌宇汽车生产工厂通过板链输送系统实现全自动化流水线作业，每15分钟就能完成一个生产节拍。

　　在近日召开的“绿色智造 搅动未来”新能源搅拌车产业交流会上，凌宇汽车还同一汽解放、宇通重卡、宁德时代等新能源产业链上下游企业，以及长安大学、合肥工业大学等高校齐聚一堂，通过搭建专业交流平台，打通关键环节，进一步明确了以新质生产力驱动产业绿色智能化跃升的路径。

　　“我们后续将通过强强联合，力争打造更大新能源搅拌车‘朋友圈’，形成更多新质生产力，协同产业链伙伴进一步攻坚技术，构建绿色生态，加速新能源搅拌车规模化应用与高质量发展。”凌宇汽车总经理胡柏林表示。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 时永奎)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • 洛阳城管部门开展集中治理行动 整...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 加快实数融合！洛阳新增多家数字...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605