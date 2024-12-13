“洛阳造”新能源搅拌车市场占有率稳居国内前三

日前，记者从中集车辆集团旗下洛阳中集凌宇汽车有限公司(简称凌宇汽车)获悉，该企业近年聚焦绿色转型持续发力，目前其新能源搅拌车产品市场占有率稳居国内前三，上半年销量已接近去年全年。

企业新能源搅拌车生产线

日前，记者从中集车辆集团旗下洛阳中集凌宇汽车有限公司(简称凌宇汽车)获悉，该企业近年聚焦绿色转型持续发力，目前其新能源搅拌车产品市场占有率稳居国内前三，上半年销量已接近去年全年。

混凝土搅拌车是商砼运输的重要工具，在行业绿色转型过程中扮演着关键角色。与传统燃油车相比，新能源搅拌车具有零排放、能耗低、噪声小等显著优势。

早在2019年，凌宇汽车就围绕新能源产品开展持续攻关，依托强大的自主研发能力，与头部企业深度合作，将新能源搅拌车研发作为企业核心业务，打造多款标杆产品并实现规模化交付，目前已成为取得国家公告最多、产品最全面的新能源搅拌车研制企业。

今年以来，该企业持续抓订单、稳生产，推进提质增效，当前整体处于生产饱和状态，正加急完成一批新能源搅拌车订单，包括充电、换电车型，以及匹配纯电牵引车头的半挂搅拌车型。这些产品将主要发往四川、广东、上海、天津、河北等地，助力当地混凝土运输市场绿色转型。

企业生产的新能源搅拌车

此外，围绕绿色升级，凌宇汽车近年积极响应国家绿色制造、智能制造号召，不断加大研发投入力度，通过实施“天启工程”，实现了喷粉涂装周期缩短90.6%，有机物挥发“零排放”。将原有的19个工位进行组合，整线采用14个焊接机器人替代人工作业，自动化率提升70%，效率提升26%。在智能化总装线与制造执行系统的结合下，凌宇汽车生产工厂通过板链输送系统实现全自动化流水线作业，每15分钟就能完成一个生产节拍。

在近日召开的“绿色智造 搅动未来”新能源搅拌车产业交流会上，凌宇汽车还同一汽解放、宇通重卡、宁德时代等新能源产业链上下游企业，以及长安大学、合肥工业大学等高校齐聚一堂，通过搭建专业交流平台，打通关键环节，进一步明确了以新质生产力驱动产业绿色智能化跃升的路径。

“我们后续将通过强强联合，力争打造更大新能源搅拌车‘朋友圈’，形成更多新质生产力，协同产业链伙伴进一步攻坚技术，构建绿色生态，加速新能源搅拌车规模化应用与高质量发展。”凌宇汽车总经理胡柏林表示。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 时永奎)