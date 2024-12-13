宜阳县：“果蜂共享” 酿出生态致富“双份甜”

悬崖峭壁间蜂箱星罗棋布，果园中蜜蜂穿梭授粉。昨日，在宜阳县山区，一种融合生态与效益双丰收的“林下养蜂、果上增收”绿色循环农业模式——“果蜂共享”，正为乡村振兴注入强劲“甜蜜”动能。

张玉峰查看猕猴桃长势

熊耳山脚下的张坞镇白雁河村，有蜂农张玉峰的百余亩猕猴桃园。眼下，猕猴桃还未成熟，但枝头已缀满青涩的果实，垂挂于藤蔓之间。

距猕猴桃园约一公里，是张玉峰的标准化蜂业基地，500个蜂箱整齐排列。目光转向不远处的花果山峭壁，散落其间的野生蜂箱与山岩融为一体。更加体现“一地双收”的是，那些直接安放在猕猴桃园周边的蜂箱——蜜蜂振翅可达，在守护果园的同时酿造着“甜蜜”。

据张玉峰介绍，2015年，他见周边土地闲置，便尝试种植猕猴桃。然而，猕猴桃雌雄异株的特性使得人工授粉成本居高不下。他灵机一动，利用自有蜂群尝试蜜蜂授粉，成功破解了难题。“蜜蜂授粉产出的果子，不仅个头大、果形正，产量也更高。”他说。

邻近桃园的果农胡继乐同样尝到了甜头。“我的桃园全靠蜜蜂授粉，桃花盛开时我们坚决不打药，既保护了蜜蜂又保证了均匀授粉，关键是省下了一大笔人工开支。”胡继乐说。

这一模式的推广还离不开科技的支撑。2024年5月，宜阳县蜂业协会农民田间学校在张玉峰的蜂业基地揭牌。一年多来，学校联合中国农科院蜜蜂研究所、河南科技大学等机构，举办了多场专业技术培训。

今年7月6日，一场“果蜂共享”生态农业项目培训吸引了全县40多名蜜蜂养殖大户参加，河南科技大学董钧锋教授就“果蜂共享”绿色循环农业模式进行了深入浅出的讲解。

董钧锋说，猕猴桃雌雄异株，花粉粒大而黏重，自然风力授粉效率极低。蜜蜂授粉则更均匀，花粉活力更强，能显著提高果实品质和产量。技术难点在于如何吸引蜜蜂采集无蜜腺的猕猴桃花。“我们的方法是训练蜜蜂，采用猕猴桃花瓣混合糖水饲喂蜜蜂，让蜂群产生对猕猴桃花的采集偏好。”他说。

他还表示，花期严禁使用农药是保障蜜蜂安全和果品质量的关键。此外，精确控制蜂箱密度、朝向，清除周边竞争性蜜源植物，也是确保高效授粉的技术要点。

“果蜂共享”最核心的吸引力在于“一地双收”的经济账。张玉峰算了算，经过蜜蜂授粉的猕猴桃产量比人工授粉的提高了30%以上，加上蜂蜜等产品，一块地有了两份收入。

这一模式产生了强大的示范效应。“附近的乡亲们看到效益好，纷纷跟着种起了猕猴桃。”张玉峰说，这里本就蜜源丰富，随着种植规模扩大，这种生态友好、效益显著、可复制性强的农业发展新路径，正在宜阳山区加速铺开。

“蜜蜂作为自然界最高效的授粉者，承担了人类食物生产中80%的虫媒授粉任务，其带来的农业增产效益远超蜂蜜产品本身价值，生态意义更是不可估量。”董钧锋说。

晨曦微露，成群的蜜蜂从星罗棋布的蜂箱中涌出，欢快地穿梭于宜阳山区的果园花海，酿造着生态与致富的“双重甜蜜”。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 穆造林 文/图）