洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

宜阳县：“果蜂共享” 酿出生态致富“双份甜”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.12 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

张玉峰查看猕猴桃长势

　　悬崖峭壁间蜂箱星罗棋布，果园中蜜蜂穿梭授粉。昨日，在宜阳县山区，一种融合生态与效益双丰收的“林下养蜂、果上增收”绿色循环农业模式——“果蜂共享”，正为乡村振兴注入强劲“甜蜜”动能。

　　熊耳山脚下的张坞镇白雁河村，有蜂农张玉峰的百余亩猕猴桃园。眼下，猕猴桃还未成熟，但枝头已缀满青涩的果实，垂挂于藤蔓之间。

　　距猕猴桃园约一公里，是张玉峰的标准化蜂业基地，500个蜂箱整齐排列。目光转向不远处的花果山峭壁，散落其间的野生蜂箱与山岩融为一体。更加体现“一地双收”的是，那些直接安放在猕猴桃园周边的蜂箱——蜜蜂振翅可达，在守护果园的同时酿造着“甜蜜”。

　　据张玉峰介绍，2015年，他见周边土地闲置，便尝试种植猕猴桃。然而，猕猴桃雌雄异株的特性使得人工授粉成本居高不下。他灵机一动，利用自有蜂群尝试蜜蜂授粉，成功破解了难题。“蜜蜂授粉产出的果子，不仅个头大、果形正，产量也更高。”他说。

　　邻近桃园的果农胡继乐同样尝到了甜头。“我的桃园全靠蜜蜂授粉，桃花盛开时我们坚决不打药，既保护了蜜蜂又保证了均匀授粉，关键是省下了一大笔人工开支。”胡继乐说。

　　这一模式的推广还离不开科技的支撑。2024年5月，宜阳县蜂业协会农民田间学校在张玉峰的蜂业基地揭牌。一年多来，学校联合中国农科院蜜蜂研究所、河南科技大学等机构，举办了多场专业技术培训。

　　今年7月6日，一场“果蜂共享”生态农业项目培训吸引了全县40多名蜜蜂养殖大户参加，河南科技大学董钧锋教授就“果蜂共享”绿色循环农业模式进行了深入浅出的讲解。

　　董钧锋说，猕猴桃雌雄异株，花粉粒大而黏重，自然风力授粉效率极低。蜜蜂授粉则更均匀，花粉活力更强，能显著提高果实品质和产量。技术难点在于如何吸引蜜蜂采集无蜜腺的猕猴桃花。“我们的方法是训练蜜蜂，采用猕猴桃花瓣混合糖水饲喂蜜蜂，让蜂群产生对猕猴桃花的采集偏好。”他说。

　　他还表示，花期严禁使用农药是保障蜜蜂安全和果品质量的关键。此外，精确控制蜂箱密度、朝向，清除周边竞争性蜜源植物，也是确保高效授粉的技术要点。

　　“果蜂共享”最核心的吸引力在于“一地双收”的经济账。张玉峰算了算，经过蜜蜂授粉的猕猴桃产量比人工授粉的提高了30%以上，加上蜂蜜等产品，一块地有了两份收入。

　　这一模式产生了强大的示范效应。“附近的乡亲们看到效益好，纷纷跟着种起了猕猴桃。”张玉峰说，这里本就蜜源丰富，随着种植规模扩大，这种生态友好、效益显著、可复制性强的农业发展新路径，正在宜阳山区加速铺开。

　　“蜜蜂作为自然界最高效的授粉者，承担了人类食物生产中80%的虫媒授粉任务，其带来的农业增产效益远超蜂蜜产品本身价值，生态意义更是不可估量。”董钧锋说。

　　晨曦微露，成群的蜜蜂从星罗棋布的蜂箱中涌出，欢快地穿梭于宜阳山区的果园花海，酿造着生态与致富的“双重甜蜜”。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 穆造林 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • 洛阳城管部门开展集中治理行动 整...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 加快实数融合！洛阳新增多家数字...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605