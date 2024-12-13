洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
以研学游激活洛阳文旅新变量（河洛谈）
来源: 洛阳网 2025.08.12 08:21
在宜人坊研学营地，学员模拟考古发掘(资料图片)

　　各大博物馆研学一票难求，景区研学新场景层出不穷，洛阳研学旅游市场火爆！今年暑期以来，我市已接待研学游客超10万人次，火热的研学游进一步带火了洛阳文旅。

　　最美的风景在远方，最好的课堂在路上。随着教育改革的深入，越来越多家长重新定义“教育投资”，他们期望孩子在游乐中学到知识，在学习中感受快乐，并愿意为研学游付费。一场由需求端驱动的产业变革正在上演，研学旅游爆发式增长，正从“景区打卡”转向“深度体验”。

　　切入赛道、站在风口才是王道。研学成为洛阳暑期旅游最受关注的“变量”，吸引传统景区正加速向“教育综合体”转型，连格力等制造业名企、生生乳业等农业龙头也跨界入局，推动研学游热度持续攀升。然而，越来越“卷”的同质化竞争，让研学游面临教育专业性与商业可持续性的双重考验。

　　有人说，洛阳是一本大书，每打开一页，都有不一样的收获。在中小学课本中，与洛阳有关的诗词文章层出不穷，诗词背后的历史事件、风流人物、艺术瑰宝在岁月长河中熠熠生辉，通过洛阳开发的研学特色课程，将这些瑰宝串珠成链，广大学子得以触摸华夏文脉的生生不息。从千余苏浙沪少年体验龙门传拓，“一拓一印”做出一方专属字帖，定格龙门二十品千年魏碑之美，到每天500多名青少年走进三彩研学基地，做个唐三彩带回家，带走盛唐记忆，再到一批批诗词爱好者跟着唐诗游洛阳，吟唐诗、行汉礼、玩飞花令，感知诗意盛唐……当“到此一游”的浅层体验变成“学有所得”的深度学习，每一次“行走的课堂”，都将换来看得见的成长。

　　手握好牌就要打出王炸。洛阳的古都文化，是打造研学超级IP的核心资源，是吸引无数学子“实地寻溯中华文化”的最大魅力。我们要以古都文化为核，开发多元课程体系，将整座城市打造为一个“大课堂”，做好文化深度与教育实效的平衡文章，吸引更多的孩子来洛，用脚步丈量知识，用体验滋养心灵！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
