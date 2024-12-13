洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳启动2025年度工业节能降碳诊断服务
来源: 洛阳网 2025.08.12 08:20
　　记者从市工信局获悉，我市近日启动2025年度工业节能降碳诊断服务工作，将通过组织相关机构提供公益性节能降碳诊断服务，帮助企业挖掘节能潜力，进一步提升全市产业绿色低碳发展水平。

　　根据规划，此次诊断服务对象包括洛阳达伟铝业有限公司、洛阳新能轴承制造有限公司、万基控股集团石墨制品有限公司等15家企业，涉及行业涵盖铝压延加工、滚动轴承制造、石墨及碳素制品制造等。

　　在具体服务中，节能降碳服务机构将针对企业生产工艺流程、重点产品设备、用能结构及能量系统优化、能源管理和碳管理体系建设等方面，查找短板弱项，并在此基础上，提出技术、设备、管理等方面节能降碳改造措施建议，为不同行业、不同发展阶段的企业提供可复制、易推广的节能降碳系统解决方案。面向符合要求的企业，相关机构还将根据已发布的产品碳足迹相关国家标准、行业标准及推荐团体标准，开展产品碳足迹核算。

　　工业节能降碳诊断服务通过推动企业采用新技术、新工艺，加快产业升级，与创新驱动发展战略相契合，是推进工业绿色转型和高质量发展的重要举措。

　　“与往年相比，今年的诊断服务工作由‘节能诊断’升级为‘节能降碳诊断’，体现了工作重心向绿色低碳发展，为实现‘双碳’目标进一步夯实基础。”市工信局相关负责人表示。

　　按照国家绿色制造体系建设要求，我市后续将强化营造绿色低碳政策环境，组织绿色制造服务供应商围绕节能节水、减污降碳、资源循环、综合能源管理等关键领域，持续开展工业节能降碳诊断服务，同时引导企业加大投入力度，对标行业标杆，不断提升绿色化水平。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩）
