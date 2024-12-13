未来，洛阳市民有望在“家门口的公交站”寄取包裹

今后，公交车“兼职”送快件、广大市民在公交站寄取包裹可能成为日常场景，更多景区寄存柜的出现将极大减轻游客行李负担，老年人、残障人士有望享受“到站代收送货”服务……

近日，洛阳交投集团所属公交集团与河南顺丰速运有限公司(简称河南顺丰)正式签署合作协议，双方将在公共交通物流融合创新、场站综合利用等10大领域开展深度合作，携手探索“公交+物流+城市服务”新业态。这意味着，双方将通过优势互补实现资源共享与协同发展，提升服务质量与运营效率，市民也将享受到更优质、高效、便捷的服务。

根据协议，在公交物流融合创新方面，双方将利用公交夜间停运时段、低客流线路运力，承接物流配送任务，降低车辆空驶率，提升利用率。在场站综合利用方面，将通过公交场站植入智能快递柜、社区仓储节点，让市民在“家门口的公交站”享受一键取件、寄件便利；同时，协同布局新能源充换电网络，推动物流车辆电动化。在人力资源协同共享方面，双方将建立劳动用工资源库，针对业务峰谷需求，实现配送、仓储管理等岗位的动态调配，优化人力资源配置效率；整合双方培训资源，促进员工跨领域能力提升，构建多元化职业发展通道。

同时，双方还将合作探索低空物流场景应用，利用公共交通场站等设施布局无人机起降点，开展低空配送试点；依托公交集团现有家属区及部分场站，联合投放丰巢快递柜和存包柜，实现末梢服务，提升文旅体验。

“此次合作是推动洛阳公共交通与现代化物流服务深度融合的关键一步。”洛阳交投集团相关负责人表示，双方合作是推动“客货邮”一体化发展的创新实践，不仅为集团打造新的业务增长点，为顺丰物流提升配送效率，还有望探索出“公交+物流+城市服务”新业态样板。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 岳霄 高德权）