洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛平：城市更新也要抢占先机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.08.12 08:18
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　推进城市更新，洛阳按下“快进键”！近期，市委接连召开专题会议，研究城市更新涉及的重大基础设施建设、管网改造、重点片区提升等工作。听取三年行动方案汇报，研究片区规划及实施方案，系统谋划重点项目建设……紧锣密鼓的部署，不由传递出一种紧迫感。

　　城市是现代化的重要载体，承载着人民对美好生活的向往。上月召开的中央城市工作会议明确提出，当前和今后一个时期城市工作要“以推进城市更新为重要抓手”。“需要从建设‘上与浮云齐’的大楼中证明自己、找到自信，那页历史已经悄然翻过去了”“不是靠归大堆、摊大饼，要看内涵式发展”……会上，一句句叮嘱警示我们，城市建设“不能面子可以、里子不行”，不能再单纯比规模、拼高度，而是要提品质、显温度。

　　如果说，今日我们以更大力度推进城市更新，是把准了“势”，那么跑出城市更新“加速度”，就是要把握住“时”，努力抢占更大先机、赢得发展主动。

　　何谓“时”？一方面，从中央预算内资金，到超长期特别国债，再到政府专项债，当前国家、省两个层面均给予地方相对充分的政策资金支持。比如“两重”建设，投入规模达万亿级，且其选取的项目，就包括跨区域的重大基础设施、城市地下管网改造建设。在地方财力吃紧的当下，面对大好政策机遇、充裕资金加持，我们必须只争朝夕、全力争取。

　　另一方面，今日洛阳正处于强功能、提品质的关键阶段，从加快完善城市路网，到改造建设地下管网，从扩大优质公共服务供给，到塑造城市特色风貌调性，再到建设城市新型社区、特色街区、聚合空间，都有不少短板要尽快补、工作要加紧干。况且，在扩内需、促消费成为经济增长主引擎的当下，发展城市经济、提升城市能级愈加重要而紧迫，尤须提速推进城市更新，让城市更好地聚合资源、造福群众、服务发展。

　　这几年，无论是建设青年友好型城市，还是打造高品质古都文化体验区，抑或是以邻里中心为载体推进公共服务进社区，洛阳始终注重的，就是城市的质感、群众的获得感，就是“不比规模比精致”。新起点上，抢占城市更新的先机，既要“主要领导亲自抓”，也要牢牢抓住政策红利“窗口期”、全力争取政策资金，还要认真梳理项目清单，明确主体、强化节点、分批实施，真正以咬定青山不放松的执着，建设让洛阳人民更加骄傲的城市。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • 洛阳城管部门开展集中治理行动 整...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 加快实数融合！洛阳新增多家数字...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605