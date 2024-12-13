洛平：城市更新也要抢占先机

推进城市更新，洛阳按下“快进键”！近期，市委接连召开专题会议，研究城市更新涉及的重大基础设施建设、管网改造、重点片区提升等工作。听取三年行动方案汇报，研究片区规划及实施方案，系统谋划重点项目建设……紧锣密鼓的部署，不由传递出一种紧迫感。

城市是现代化的重要载体，承载着人民对美好生活的向往。上月召开的中央城市工作会议明确提出，当前和今后一个时期城市工作要“以推进城市更新为重要抓手”。“需要从建设‘上与浮云齐’的大楼中证明自己、找到自信，那页历史已经悄然翻过去了”“不是靠归大堆、摊大饼，要看内涵式发展”……会上，一句句叮嘱警示我们，城市建设“不能面子可以、里子不行”，不能再单纯比规模、拼高度，而是要提品质、显温度。

如果说，今日我们以更大力度推进城市更新，是把准了“势”，那么跑出城市更新“加速度”，就是要把握住“时”，努力抢占更大先机、赢得发展主动。

何谓“时”？一方面，从中央预算内资金，到超长期特别国债，再到政府专项债，当前国家、省两个层面均给予地方相对充分的政策资金支持。比如“两重”建设，投入规模达万亿级，且其选取的项目，就包括跨区域的重大基础设施、城市地下管网改造建设。在地方财力吃紧的当下，面对大好政策机遇、充裕资金加持，我们必须只争朝夕、全力争取。

另一方面，今日洛阳正处于强功能、提品质的关键阶段，从加快完善城市路网，到改造建设地下管网，从扩大优质公共服务供给，到塑造城市特色风貌调性，再到建设城市新型社区、特色街区、聚合空间，都有不少短板要尽快补、工作要加紧干。况且，在扩内需、促消费成为经济增长主引擎的当下，发展城市经济、提升城市能级愈加重要而紧迫，尤须提速推进城市更新，让城市更好地聚合资源、造福群众、服务发展。

这几年，无论是建设青年友好型城市，还是打造高品质古都文化体验区，抑或是以邻里中心为载体推进公共服务进社区，洛阳始终注重的，就是城市的质感、群众的获得感，就是“不比规模比精致”。新起点上，抢占城市更新的先机，既要“主要领导亲自抓”，也要牢牢抓住政策红利“窗口期”、全力争取政策资金，还要认真梳理项目清单，明确主体、强化节点、分批实施，真正以咬定青山不放松的执着，建设让洛阳人民更加骄傲的城市。（洛平）