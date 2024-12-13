梁济生：潜伏敌营 血洒秦川

在伊滨区诸葛镇梁村，烈士梁济生的事迹广为传颂。

梁济生，1911年4月生，梁村人。他自幼饱读诗书，涉猎广泛。二十世纪二三十年代，中华大地经历着社会剧变，五四运动、国共第一次合作、北伐战争等深深影响着梁济生的思想，他接触到不少进步书籍、文章，革命的种子从那时起就在心中生根发芽。1936年，梁济生加入中国共产党，投身革命。

1938年至1940年，梁济生任中共洛阳县李村区委委员、中共偃师县委军事委员，以国民党洛阳五区九贤乡乡长的公开身份为掩护，主要从事党的地下工作，负责通信联络、武装保卫和情报传递等任务。

1940年年底，梁济生化名打入国民党内部，先后任陕西省平民县禁烟科长、扶风县田赋办主任、西安三桥区警察局长等职，实际身份是中共朝邑县委书记、中共关中局第一分局局长。梁济生巧妙周旋于日寇与国民党顽固派之间，为根据地输送青年、物资，并掩护营救进步人士与我党干部。

1948年3月，梁济生在为根据地运送军用物资期间不慎暴露，党组织紧急安排他回河南省委任职。在赴任途中，梁济生行至陕西省朝邑县雷村外的东盐滩，不幸被国民党特务暗杀，年仅37岁。后来，当地政府多方调查，最终寻得梁济生遗骨。1955年，梁济生烈士的忠魂回到故里。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊)