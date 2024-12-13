发挥“五个显著政治优势” 服务保障中心大局

昨日，市人大常委会主任李保国到宜阳县，就地方人大在贯彻落实人民代表大会制度“五个显著政治优势”“充分发挥四个方面作用”中的管理问题和机制制度漏洞等开展专题调研。

李保国一行先后深入香鹿山镇、兴宜街道等地，实地察看了解便民服务中心、人大代表工作(联络)站接待群众、基层人大履职平台建设等情况，并与相关人员进行座谈交流，围绕落实人民代表大会制度“五个显著政治优势”“充分发挥四个方面作用”过程中存在的管理制度问题等，听取意见建议。

李保国指出，人民代表大会制度是我国根本政治制度，具有强大生命力和显著优越性。全市各级人大要以高度政治自觉践行职责使命，更好将人民代表大会制度优势转化为治理效能。要坚定不移把党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面，严格落实请示报告制度，完善党委领导人大工作各项制度机制，确保人大工作始终与党委同心同向。要紧紧围绕经济社会发展大局和人民群众关切依法履职尽责，立足人大职能定位，优化凝聚共识工作流程，畅通各方意见表达渠道，推动党委决策部署落地见效。要坚持问题导向，深入查找管理体制、机制、制度方面存在的不健全、不到位等问题，深刻剖析问题根源，堵塞制度漏洞，以制度建设促进优势作用发挥，服务保障中心大局。要持续强化理念创新，坚持解放思想，树牢有解思维，将人民代表大会制度“五个显著政治优势”作为履职尽责、服务大局的力量源泉，积极探索人大工作新思路、新方法、新机制，不断增强人大工作时代性、针对性、实效性，为加快推进现代化洛阳建设贡献人大力量。

市人大常委会副主任李书杰参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）