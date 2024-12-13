桓温北伐 一代枭雄的孤城悲歌（金墉城风云）

乱世出英雄。公元4世纪初，五胡入扰，西晋京师洛阳失陷。大批中原士民避乱江东，在建康(今南京)重建晋廷。北方则陷入五胡十六国混战的乱局。

许多志士不甘国土沦丧，力图收复失地，重整河山。闻鸡起舞的刘琨、祖逖壮志未酬身先死。一代枭雄桓温随后顶上，率军北伐，力克金墉城。

遗憾的是，这个故事并没有完满的结局。

闻鸡起舞 中流击楫

西晋中后期，王室内乱，晋惠帝司马衷、赵王司马伦相继被关进金墉城。匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族趁机入扰中原。

祖逖和刘琨早年曾在洛阳工作，同任司州主簿。《晋书》记载，他俩互相勉励，闻鸡起舞，决心忠君报国，建功立业。

永嘉五年(公元311年)，匈奴汉国(又称汉赵、前赵)军队攻陷洛阳，屠戮中原，晋怀帝被俘，史称“永嘉之乱”。

国家危亡，祖逖护送几百户族人南下避难，被推为流民首领；刘琨则留在北方，率众抗敌。

当时，琅琊王司马睿割据江东，坐山观虎斗，按兵不动。祖逖多次请命北伐，司马睿象征性地任命他为奋威将军、豫州刺史，给了一些粮饷，让其自行募兵。祖逖只得率领原来跟随他南下的部分族人渡江北上，孤军救亡。船行中游，他心潮澎湃，击打着船桨起誓，定要驱除胡虏。

英雄气概振奋人心。众人舍生忘死杀回中原，联合其他志士勠力抗敌，迅速收复大片失地。建武元年(公元317年)，西晋末代皇帝司马邺受辱被杀，司马睿在建康称帝，建立东晋政权。

不久，匈奴汉国分裂，原前赵大将石勒建立后赵政权，派兵占据洛阳等地。祖逖团结李矩、郭默等将领奋勇杀敌，吓得石勒退回黄河北岸，写信求和。中原战事稍定。

眼看形势大好，东晋朝廷内部却出了问题，权臣王敦当道，君臣猜忌。晋元帝司马睿虽然册封祖逖为镇西将军，但是又“空降”征西将军戴渊到北方督战，牵制祖逖。眼见内乱隐生，北伐难成，祖逖忧愤成疾，含恨辞世。

刘琨也未能实现人生抱负。他联合鲜卑人段匹磾(音同低)抗击石勒军，不料鲜卑部众内斗，加上王敦从中作梗，刘琨被段匹磾缢杀，枉死前线。东晋光复旧物的希望变得渺茫。这时，一个颇具争议性的人物站了出来。他便是三度北伐的东晋名将桓温。

伊水破敌 挺进金墉

桓温视刘琨为榜样，却比刘琨复杂得多。

据《资治通鉴》记载，此人形貌伟岸，文武双全，如三国时期的东吴雄主孙权再世。只是他野心勃勃，想法偏激，曾公然放话：大丈夫当扬名立万，“不能流芳百世，亦当遗臭万年”。

永和年间，桓温率兵消灭成汉政权，一战成名，权倾朝野。

恰逢后赵易主，前秦崛起，北方局势松动。时任征西大将军的桓温多次请命北伐，朝廷却怕他功高震主，调派与其不和的殷浩领兵北上。

殷浩只善清谈，不善掌兵，大败而归，粮草辎重被敌人劫掠一空。

桓温气得大骂殷浩是草包，力排众议，上马亲征。

永和十年(公元354年)，晋军摧枯拉朽，转战至关中。百姓牵牛担酒沿路相迎，痛哭失声：“没想过今日还能再见到官军！”

出人意料的是，桓温权衡利弊，不乘胜出击，竟屯兵灞上，裹足不前。前秦军队反扑，战局逆转。晋军伤亡惨重，撤返南方。

永和十二年(公元356年)，桓温再度北伐。《世说新语》有云，当晋军行至金城(今江苏句容北)时，桓温见当年在此任职时栽种的柳树已经长大，流泪感叹：“树犹如此，人何以堪！”

这次，晋军取道襄阳，直捣伊河两岸，顺利收复了洛阳。

《晋书》记载，桓温驻军在西晋故宫太极殿前，步入金墉城，登高远眺河洛大地。

金墉城位于汉魏洛阳城西北高地(今白马寺镇翟泉村一带)，是始建于曹魏时期的坚固卫城。它北扼邙山、谷水，紧邻皇宫，不仅是中原军事要塞，更是晋王朝国运的象征。

五胡入扰期间，金墉城几度攻防易主，洛阳已被战火蹂躏得破败不堪。眼见“神州陆沉，百年丘墟”，桓温悲从中来，慨然长叹。

他率众修缮被侵毁的西晋皇陵，加固城防，并分兵镇守洛南通道，把金墉城转变成了东晋边城要塞，而后班师回朝，仅留两千精兵戍守洛阳。

枋头折戟 功败垂成

桓温原本是想留在洛阳的。他曾恳求朝廷把都城迁回洛阳，“光复旧京，疆理华夏”，巩固战果，可惜遭到了门阀士族的集体抵制。

从“永嘉之乱”到桓温北伐，早先渡江避乱的中原士民，已在南方繁衍数代，安于现状，不愿冒险北迁。皇帝也怕桓温坐大篡位，逼其南归。

桓温退兵数年后，洛阳再陷危局。前燕大军兵临城下，守将陈祐出走许昌，仅留部下沈劲领着五百残兵守城。

沈劲的父亲沈充曾参与王敦叛乱。沈劲以此为耻，誓死报国。他领着五百勇士死守洛阳，对抗数万鲜卑铁骑，战斗到了最后一刻。

兴宁三年(公元365年)，金墉城破，沈劲被俘。前燕摄政王慕容恪劝其投降，沈劲宁死不屈，慷慨就义。

太和四年(公元369年)，桓温发动第三次北伐。大军攻占枋头(今鹤壁浚县西南)，距燕都邺城(今河北临漳)仅百余里。

时逢天旱，水道淤塞，漕运受阻，粮草告急。桓温进退两难，在继续北上和保全实力之间迟疑不决。他已年近花甲，人到暮年，年轻时精忠报国的万丈雄心，在岁月磋磨和利益考量中，悄然化作废帝夺权的野心。

杂念丛生的人，没有孤注一掷的魄力，也没有不成功便成仁的勇气。

前燕趁机发兵，大败晋军，彻底击碎了桓温的北伐梦。此后，洛阳又几度易手，直到四五十年后，东晋刘裕北伐，金墉城才重归晋廷。此时，当年攀枝泣柳、一心要克复神州的枭雄桓温，早已魂归北邙。

1988年，人们在汉魏洛阳故城遗址发现了晋代丛葬墓。墓中出土的砖铭上，刻有“南头第十九西人故在”等字迹。专家推测，这些“西人”或许就是南朝《宋书·胡藩传》中提到的“义故西人”——千年前追随桓温北伐的桓氏亲兵。

他们的荣耀埋葬在这里，桓大将军的雄心也埋葬在这里。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）