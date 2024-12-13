洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

桓温北伐 一代枭雄的孤城悲歌（金墉城风云）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.08.12 08:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　乱世出英雄。公元4世纪初，五胡入扰，西晋京师洛阳失陷。大批中原士民避乱江东，在建康(今南京)重建晋廷。北方则陷入五胡十六国混战的乱局。

　　许多志士不甘国土沦丧，力图收复失地，重整河山。闻鸡起舞的刘琨、祖逖壮志未酬身先死。一代枭雄桓温随后顶上，率军北伐，力克金墉城。

　　遗憾的是，这个故事并没有完满的结局。

　　闻鸡起舞 中流击楫

　　西晋中后期，王室内乱，晋惠帝司马衷、赵王司马伦相继被关进金墉城。匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族趁机入扰中原。

　　祖逖和刘琨早年曾在洛阳工作，同任司州主簿。《晋书》记载，他俩互相勉励，闻鸡起舞，决心忠君报国，建功立业。

　　永嘉五年(公元311年)，匈奴汉国(又称汉赵、前赵)军队攻陷洛阳，屠戮中原，晋怀帝被俘，史称“永嘉之乱”。

　　国家危亡，祖逖护送几百户族人南下避难，被推为流民首领；刘琨则留在北方，率众抗敌。

　　当时，琅琊王司马睿割据江东，坐山观虎斗，按兵不动。祖逖多次请命北伐，司马睿象征性地任命他为奋威将军、豫州刺史，给了一些粮饷，让其自行募兵。祖逖只得率领原来跟随他南下的部分族人渡江北上，孤军救亡。船行中游，他心潮澎湃，击打着船桨起誓，定要驱除胡虏。

　　英雄气概振奋人心。众人舍生忘死杀回中原，联合其他志士勠力抗敌，迅速收复大片失地。建武元年(公元317年)，西晋末代皇帝司马邺受辱被杀，司马睿在建康称帝，建立东晋政权。

　　不久，匈奴汉国分裂，原前赵大将石勒建立后赵政权，派兵占据洛阳等地。祖逖团结李矩、郭默等将领奋勇杀敌，吓得石勒退回黄河北岸，写信求和。中原战事稍定。

　　眼看形势大好，东晋朝廷内部却出了问题，权臣王敦当道，君臣猜忌。晋元帝司马睿虽然册封祖逖为镇西将军，但是又“空降”征西将军戴渊到北方督战，牵制祖逖。眼见内乱隐生，北伐难成，祖逖忧愤成疾，含恨辞世。

　　刘琨也未能实现人生抱负。他联合鲜卑人段匹磾(音同低)抗击石勒军，不料鲜卑部众内斗，加上王敦从中作梗，刘琨被段匹磾缢杀，枉死前线。东晋光复旧物的希望变得渺茫。这时，一个颇具争议性的人物站了出来。他便是三度北伐的东晋名将桓温。

　　伊水破敌 挺进金墉

　　桓温视刘琨为榜样，却比刘琨复杂得多。

　　据《资治通鉴》记载，此人形貌伟岸，文武双全，如三国时期的东吴雄主孙权再世。只是他野心勃勃，想法偏激，曾公然放话：大丈夫当扬名立万，“不能流芳百世，亦当遗臭万年”。

　　永和年间，桓温率兵消灭成汉政权，一战成名，权倾朝野。

　　恰逢后赵易主，前秦崛起，北方局势松动。时任征西大将军的桓温多次请命北伐，朝廷却怕他功高震主，调派与其不和的殷浩领兵北上。

　　殷浩只善清谈，不善掌兵，大败而归，粮草辎重被敌人劫掠一空。

　　桓温气得大骂殷浩是草包，力排众议，上马亲征。

　　永和十年(公元354年)，晋军摧枯拉朽，转战至关中。百姓牵牛担酒沿路相迎，痛哭失声：“没想过今日还能再见到官军！”

　　出人意料的是，桓温权衡利弊，不乘胜出击，竟屯兵灞上，裹足不前。前秦军队反扑，战局逆转。晋军伤亡惨重，撤返南方。

　　永和十二年(公元356年)，桓温再度北伐。《世说新语》有云，当晋军行至金城(今江苏句容北)时，桓温见当年在此任职时栽种的柳树已经长大，流泪感叹：“树犹如此，人何以堪！”

　　这次，晋军取道襄阳，直捣伊河两岸，顺利收复了洛阳。

　　《晋书》记载，桓温驻军在西晋故宫太极殿前，步入金墉城，登高远眺河洛大地。

　　金墉城位于汉魏洛阳城西北高地(今白马寺镇翟泉村一带)，是始建于曹魏时期的坚固卫城。它北扼邙山、谷水，紧邻皇宫，不仅是中原军事要塞，更是晋王朝国运的象征。

　　五胡入扰期间，金墉城几度攻防易主，洛阳已被战火蹂躏得破败不堪。眼见“神州陆沉，百年丘墟”，桓温悲从中来，慨然长叹。

　　他率众修缮被侵毁的西晋皇陵，加固城防，并分兵镇守洛南通道，把金墉城转变成了东晋边城要塞，而后班师回朝，仅留两千精兵戍守洛阳。

　　枋头折戟 功败垂成

　　桓温原本是想留在洛阳的。他曾恳求朝廷把都城迁回洛阳，“光复旧京，疆理华夏”，巩固战果，可惜遭到了门阀士族的集体抵制。

　　从“永嘉之乱”到桓温北伐，早先渡江避乱的中原士民，已在南方繁衍数代，安于现状，不愿冒险北迁。皇帝也怕桓温坐大篡位，逼其南归。

　　桓温退兵数年后，洛阳再陷危局。前燕大军兵临城下，守将陈祐出走许昌，仅留部下沈劲领着五百残兵守城。

　　沈劲的父亲沈充曾参与王敦叛乱。沈劲以此为耻，誓死报国。他领着五百勇士死守洛阳，对抗数万鲜卑铁骑，战斗到了最后一刻。

　　兴宁三年(公元365年)，金墉城破，沈劲被俘。前燕摄政王慕容恪劝其投降，沈劲宁死不屈，慷慨就义。

　　太和四年(公元369年)，桓温发动第三次北伐。大军攻占枋头(今鹤壁浚县西南)，距燕都邺城(今河北临漳)仅百余里。

　　时逢天旱，水道淤塞，漕运受阻，粮草告急。桓温进退两难，在继续北上和保全实力之间迟疑不决。他已年近花甲，人到暮年，年轻时精忠报国的万丈雄心，在岁月磋磨和利益考量中，悄然化作废帝夺权的野心。

　　杂念丛生的人，没有孤注一掷的魄力，也没有不成功便成仁的勇气。

　　前燕趁机发兵，大败晋军，彻底击碎了桓温的北伐梦。此后，洛阳又几度易手，直到四五十年后，东晋刘裕北伐，金墉城才重归晋廷。此时，当年攀枝泣柳、一心要克复神州的枭雄桓温，早已魂归北邙。

　　1988年，人们在汉魏洛阳故城遗址发现了晋代丛葬墓。墓中出土的砖铭上，刻有“南头第十九西人故在”等字迹。专家推测，这些“西人”或许就是南朝《宋书·胡藩传》中提到的“义故西人”——千年前追随桓温北伐的桓氏亲兵。

　　他们的荣耀埋葬在这里，桓大将军的雄心也埋葬在这里。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
  • 宠客升级！应天门景点一层序厅免...
  • 江凌到涧西区调研基层高效能治理...
  • 即将启用！洛阳这些地方增设交通...
  • 张玉杰专题调研教育工作
  • 未来，洛阳市民有望在“家门口的...
  • 深耕中药材产业 群众增收有“良方...
  • 洛阳城管部门开展集中治理行动 整...
  • “洛阳造”新能源搅拌车市场占有...
  • 加快实数融合！洛阳新增多家数字...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605