张玉杰专题调研教育工作

昨日，市长张玉杰专题调研教育工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，坚定不移把立德树人放在首位，持续优化教育资源布局、深化教育综合改革，着力补短板、增特色、提质量，努力办好人民满意的教育。

河南推拿职业学院是以中医推拿、针灸为特色的高职院校。张玉杰到校史馆、河洛中医药文化馆等处，详细了解学校沿革、专业设置、医教结合等情况，希望学校进一步发挥优势、突出特色，以中医康养为方向，以市场需求为导向，深化医教融合产教融合，创新校企合作模式，精心打造“河洛推拿”医疗康复品牌，积极申创本科层次职业大学，更好服务中医药产业创新发展。

张玉杰实地察看市中等职业学校周山校区改造进展情况，并到该校洛龙校区、高新校区和洛阳职业技术学院高新校区，了解学校搬迁、开学准备等情况。他指出，相关部门要靠前服务保障，接续做好改造提升工程收尾验收，确保周山校区秋季开学顺利投用。学校要把立德树人融入职业教育全过程，引导学生树立正确价值取向、塑造全面人格、厚植人文素养；要紧贴洛阳产业需求，优化专业设置，建强实训平台，探索与龙头企业、头部企业开展订单培训，拓展学生升学就业通道，培养更多高素养应用型人才。

在河南科技大学附属高级中学、洛阳市第二外国语学校，张玉杰了解特色化育人、集团化办学等情况，协调推进校园改造、新教学楼建设等具体事宜。他强调，要持续加大教育投入力度，有序实施优质学校扩容挖潜，因地制宜推进集团化办学，不断顺应群众对优质教育的新期待。要持续更新教育理念，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，充分调动校长和教师积极性，不断提高学生思考能力和创新能力，在推动教育高质量发展上取得更大成效。

河南推拿职业学院院长陈相新，副市长任丽君等参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)