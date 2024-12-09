江凌到涧西区调研基层高效能治理工作，并以人大代表身份开展联系人民群众主题活动

11日，市委书记江凌到涧西区调研基层高效能治理工作，并以人大代表身份到人大代表联络站开展联系人民群众主题活动。

周山路街道综合养老服务中心为辖区老人提供长期托养、日间照料、助餐助浴等多元化服务，让老人们在家门口实现老有所养。江凌察看养老服务功能，了解运营模式和收费标准，与老人们亲切交流，指出要完善城市养老服务体系，加快普惠养老服务扩容提质，进一步优化居家为基础、社区为依托、机构为专业支撑、医养相结合的养老服务供给格局，更好满足老年人需求。在周山路街道社会治安综合治理中心，江凌详细了解综治中心运行、群众诉求收集办理、矛盾纠纷排查化解、社会治安防控等情况，指出要坚持和发展新时代“枫桥经验”，以高质量推进综治中心规范化建设为载体，强化网格化管理、信息化支撑，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。南昌路街道江东社区以党建为引领，把水电气暖、物业、城管等专业人员纳入网格化管理，构建了多元参与的社区治理共同体。江凌详细了解网格化管理模式，察看邻里中心服务功能开展等情况，指出要深化运用“党建+网格+大数据”等模式，建强网格队伍，整合多元力量，优化做实网格化管理，不断提升精细化治理、精准化服务水平。

随后，江凌来到南昌路街道人大代表联络站，围绕扎实推动基层高效能治理，与群众代表、基层人大代表等座谈交流，面对面倾听大家的关切和心声。江凌感谢大家为推动基层高效能治理、促进社会和谐稳定作出的贡献。他强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和在河南考察时的重要讲话精神，在抓基层、强基础、固根本上再加力再聚力，把党建引领基层高效能治理不断引向深入。要突出抓好社区治理，把社区作为城市治理体系的基本单元，在建好用好邻里中心、“三自”组织、综治中心等载体的基础上，下功夫解决好矛盾化解、养老服务、就业创业等社会问题，不断提升群众获得感幸福感安全感。要充分发挥人大代表作用，积极履职尽责，密切联系群众，畅通社情民意，切实当好联系人民群众的桥梁。要更好凝聚服务群众，既真正深入了解群众，及时回应群众关切，解决群众急难愁盼问题，又广泛发动群众，引导群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，着力构建共建共治共享的社会治理新格局。

市领导王森、王军等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)