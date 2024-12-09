洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
加快实数融合！洛阳新增多家数字化转型省级标杆
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.11 20:58
　　11日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，我省近日发布2025年数字领航企业、数字化转型“小灯塔”企业和服务型制造创新企业(平台)名单，洛阳多家企业成功入选。

　　其中，数字领航企业是我省重点产业链头部企业，聚焦全要素、全流程、全生态数字化转型，深化新一代信息技术与制造业融合发展，对行业数字化转型具有全方位引领带动作用。

　　此次获评该项荣誉的洛阳轴承集团股份有限公司，自2021年起连续投入超10亿元，对传统产线进行改造升级，并结合轴承加工特点与设备厂家共同研发数智化自动生产线。其建设的国内智能化程度最高的齿轮箱轴承智能工厂，从设计、选材、生产到交货完成全程数字化，对比传统产线生产周期可缩短30%。

　　数字化转型“小灯塔”企业是我省在推动中小企业数字化转型过程中重点培育的示范标杆，具备技术实力强、业务模式优、管理理念新、质量效益高等特点，能对行业同类型企业数字化转型发挥较好的示范作用。

　　洛阳此次入选的企业包括中汽昌兴(洛阳)机电设备工程有限公司、洛阳双瑞精铸钛业有限公司、洛阳正大食品有限公司、洛阳炼化宏力化工有限责任公司等5家企业，涉及通用设备制造、专用设备制造、有色金属冶炼和压延加工等领域。

　　此外，凭借在全生命周期管理、总集成总承包等领域打造的示范模式，洛阳威尔若普检测技术有限公司、洛阳威卡矿山机械设备有限公司和河南城翰工业大数据有限公司精密制造多维数智化云平台入选省级服务型制造创新企业(平台)。

　　以数字技术与实体经济深度融合为主线，以加快推动规模以上工业企业数字化、智能化转型全覆盖为目标，洛阳后续将持续开展制造业数字化转型赋能行动，加快数字核心产业、重大项目、重点企业建设培育，力争打造数字化转型最优“软环境”，提升数字化转型“硬支撑”，培育数字化转型“强动能”，加速建设数字经济发展新高地。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 文/图)
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的"门卫"。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
