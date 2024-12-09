洛阳暑期市场数码消费热 学生族成换新主力

进入暑期以来，洛阳市场上的手机、相机、电脑等数码产品消费持续走高。

进入暑期以来，洛阳市场上的手机、相机、电脑等数码产品消费持续走高。11日，洛阳融媒记者记者走访发现，“考后经济”潜能持续释放、优惠促销活动加码，推动暑期数码消费市场“热力”全开。

为激发暑期消费活力，洛阳先后推出“青春洛YOUNG 缤纷夏日”暑期消费季活动、2025“洛阳之夏”消费季暨政银企暑期促消费活动，联动小米、OPPO、vivo等品牌推出巨惠活动。此外，面向家电数码全品类投入50万元，消费者可在云闪付App领取8.5折500元封顶的立减消费券。

在洛阳各大数码产品门店，各品牌巨惠活动提示牌十分醒目。在洛阳苏宁易购万达店小米品牌柜台，市民李霞为孩子挑选了一款小米15手机，这款16GB+512GB型号的手机原价4999元，商家优惠700元，最终她以大约4299元的价格购得这款手机。

随着生活观念和消费理念的更新，游戏设备正逐渐摆脱“耽误学习”的刻板印象，成为亲子互动和家庭休闲娱乐的新选择。多家手机店负责人透露，中高考结束后，门店客流量较平日增长超40%，购机人群中毕业生占比超七成，消费价位集中在2000至7000元，七成以上消费者选择了“手机+平板+耳机”三件套。

在一家联想电脑专卖店内，销售人员正忙着为消费者演示新款笔记本的功能。“店里推出了‘准大学生套餐’——买电脑送鼠标和背包。”店员一边帮顾客打包新机，一边展示贴在柜台的优惠海报，“现在不少家长提前给孩子准备入学装备，轻薄本和高性能游戏本最受欢迎”。

值得关注的是，销售火热背后，一些新趋势、新需求逐步显现。

产品升级向“智”。在洛阳市西工区的一家手机店内，市民周玉婷正在选购一款折叠屏手机。“AI同传能解决出国旅游的语言障碍，智能影像让旅拍更出片儿。”她告诉记者，搭载AI技术的手机更懂消费者心思，只需要简单的指令就能完成复杂的任务。

新场景激发新需求。随着夏日文旅活动持续火爆，“拍清头发丝、抓住微表情”的场景需求，成为消费者升级“拍照神器”的动力。苏宁易购相关负责人孙理想说，高倍光学变焦手机等产品销售呈现明显上升趋势，近期该品类销量同比增长2倍。

从刚性需求驱动到促销活动激励，多重因素激活当前消费数码市场，而供需两端向品质化、个性化升级，也将推动这股消费热潮持续升温。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图)