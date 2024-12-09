洛阳设立19个涉农产业人大代表工作站

日前，洛阳市人大常委会设立19个市县两级涉农产业人大代表工作站，打造推动产业发展、服务乡村振兴“新引擎”。

据悉，自2023年起，洛阳市人大常委会创新推出人大代表流动工作站，聚焦洛阳市委中心大局和群众急难愁盼，坚持“因需而设、因事而动”，推动市委决策部署落地见效、群众关心的民生难题有效解决。

此次洛阳市人大常委会聚焦涉农产业链条薄弱、技术推广滞后等问题，充分发挥代表专业优势，在全市设立19个涉农产业人大代表工作站。其中，市级层面4个、县级层面15个。

此次设立的人大代表工作站按领域划分为四类：农业特色产业、农文旅融合、职业技能培训、农村电商。同时，设立程序上突出“层级联动”，市级工作站覆盖跨县区项目，由洛阳市人大常委会统筹，县区工作站聚焦本地品牌，由县区人大自主管理，推动资源高效配置。

根据工作安排，相关工作站的人大代表要做好“宣传员”，通过季度例会和专题活动，传达惠农政策，组织专家解读数字农业；做好“服务员”，协调解决用地、融资、用工等难题，助力搭建产销对接平台，协调组织农产品展销、电商直播等活动；做好“信息员”，通过走访调研，收集关于政策需求、生产经营、技术推广、市场销售、权益保障等方面意见建议，形成反馈报告；做好“监督员”，跟踪政策落实，及时找到问题所在并推动快速解决。

“设立涉农产业人大代表工作站，旨在以制度化、专业化方式激活乡村振兴新动能，进一步深化人大服务‘三农’实践。”洛阳市人大代表工委有关负责同志表示，涉农产业人大代表工作站为人大代表搭建起深入产业一线的履职平台，将农业种植、农文旅融合、电商物流等热点领域纳入“服务网”，让代表们化身“田间顾问”，为农民解难题、为产业添动力。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 李现森 王思芮)