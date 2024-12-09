洛阳持续加大金融助企力度 打通金融资源精准滴灌“最后一公里”

11日，洛报融媒记者从洛阳市民营经济发展局获悉，该局与中信银行洛阳分行签订战略合作协议，将协力为洛阳市民营企业提供综合性、全方位、便捷优惠的金融服务，以金融“活水”润泽民营经济。

金融血脉畅通，经济肌体才强健有力。洛阳东力新材料科技有限公司总经理陈胜利用亲身经历印证了金融支持的关键作用，“不久前政府有关部门协助我们申请的1500万元贷款顺利到账，有效缓解了企业流动资金紧张的问题，今年上半年营收增长预计超50%，这让我们在发展的关键上升期信心倍增。”

企业的获得感，源于洛阳市持续加码的金融支持政策。2024年，洛阳市专门出台“强化金融支持民营经济发展壮大若干措施”，从提升金融服务、拓宽融资渠道等5个方面制定了11条具体举措。

该政策聚焦痛点难点，内容务实：一方面持续优化“科技贷”“成长贷”“专精特新贷”等特色金融产品；另一方面，着力建立小微企业“首贷户”培育长效机制，实施首贷户拓展专项行动，旨在显著提升企业金融服务的可得性和便捷度，引导更多金融活水流向民营经济领域。

除了政策护航，洛阳市还积极搭建平台促进产融对接，通过组织国有企业和民营企业合作交流活动，邀请洛阳市产融集团等国企负责人现场对接，面对面解决企业融资难题；举行洛阳市科创成果直通车政银企合作专场，发布“科创豫融贷”，聚焦企业“融资难、融资贵、轻资产、无抵押”等痛点，为企业提供融资服务支持……

下一步，洛阳市将积极推动相关金融政策落地见效，让更多政策红利精准直达企业，打通金融资源精准滴灌“最后一公里”，为企业创新发展提供更充沛、更便捷的金融支持。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）