洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳持续加大金融助企力度 打通金融资源精准滴灌“最后一公里”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.11 20:57
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　11日，洛报融媒记者从洛阳市民营经济发展局获悉，该局与中信银行洛阳分行签订战略合作协议，将协力为洛阳市民营企业提供综合性、全方位、便捷优惠的金融服务，以金融“活水”润泽民营经济。

　　金融血脉畅通，经济肌体才强健有力。洛阳东力新材料科技有限公司总经理陈胜利用亲身经历印证了金融支持的关键作用，“不久前政府有关部门协助我们申请的1500万元贷款顺利到账，有效缓解了企业流动资金紧张的问题，今年上半年营收增长预计超50%，这让我们在发展的关键上升期信心倍增。”

　　企业的获得感，源于洛阳市持续加码的金融支持政策。2024年，洛阳市专门出台“强化金融支持民营经济发展壮大若干措施”，从提升金融服务、拓宽融资渠道等5个方面制定了11条具体举措。

　　该政策聚焦痛点难点，内容务实：一方面持续优化“科技贷”“成长贷”“专精特新贷”等特色金融产品；另一方面，着力建立小微企业“首贷户”培育长效机制，实施首贷户拓展专项行动，旨在显著提升企业金融服务的可得性和便捷度，引导更多金融活水流向民营经济领域。

　　除了政策护航，洛阳市还积极搭建平台促进产融对接，通过组织国有企业和民营企业合作交流活动，邀请洛阳市产融集团等国企负责人现场对接，面对面解决企业融资难题；举行洛阳市科创成果直通车政银企合作专场，发布“科创豫融贷”，聚焦企业“融资难、融资贵、轻资产、无抵押”等痛点，为企业提供融资服务支持……

　　下一步，洛阳市将积极推动相关金融政策落地见效，让更多政策红利精准直达企业，打通金融资源精准滴灌“最后一公里”，为企业创新发展提供更充沛、更便捷的金融支持。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 打卡新地标 感受新变化【组图】
  • 洛阳15名年轻企业家代表赴日本考...
  • 洛阳火车站停车场出口减速坡太高 ...
  • “掘金”智能包装设备 产品畅销国...
  • 265家企业进入洛阳高新技术企业培...
  • 网友反映近期自来水浑浊 洛阳北...
  • 洛阳今日晴天间多云 最高气温34℃
  • 洛平：以“有解”思维助企纾困
  • 伊滨区寇店镇：30分钟，营养餐“...
  • 洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育博物馆何时能对外开放？
    九号电动车无牌改装上路现象需要严查
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605