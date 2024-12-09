洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日起高温回归

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，14日至15日前后我市再次受西伸北抬的副热带高压控制，多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气；17日至18日高温发展，气温较前期升高。

具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 12日(周二)：晴天间多云，气温21℃～32℃。 13日(周三)：晴天到多云，傍晚到夜里部分地区有阵雨、雷阵雨，气温22℃～32℃。 14日(周四)：阴天，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部有大到暴雨，气温22℃～30℃。 15日(周五)：阴天间多云，有分散性阵雨、雷阵雨，气温23℃～31℃。 16日(周六)：阴天到多云，局地有阵雨、雷阵雨，气温23℃～34℃。 17日(周日)：多云转晴天，气温24℃～35℃。 18日(周一)：晴天间多云，气温25℃～35℃。⑥