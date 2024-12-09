洛阳本周多阵雨、雷阵雨天气 17日起高温回归

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，14日至15日前后我市再次受西伸北抬的副热带高压控制，多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气；17日至18日高温发展，气温较前期升高。
刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，14日至15日前后我市再次受西伸北抬的副热带高压控制，多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气；17日至18日高温发展，气温较前期升高。
刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，14日至15日前后我市再次受西伸北抬的副热带高压控制，多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气；17日至18日高温发展，气温较前期升高。具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云。
12日(周二)：晴天间多云，气温21℃～32℃。
13日(周三)：晴天到多云，傍晚到夜里部分地区有阵雨、雷阵雨，气温22℃～32℃。
14日(周四)：阴天，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部有大到暴雨，气温22℃～30℃。
15日(周五)：阴天间多云，有分散性阵雨、雷阵雨，气温23℃～31℃。
16日(周六)：阴天到多云，局地有阵雨、雷阵雨，气温23℃～34℃。
17日(周日)：多云转晴天，气温24℃～35℃。
18日(周一)：晴天间多云，气温25℃～35℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605