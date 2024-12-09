宠客升级！应天门景点一层序厅免费开放

隋唐洛阳城景区宠客升级！即日起，应天门景点检票口位置调整，调整后，原先需购票才能进入的该景点一层序厅，承担起游客综合服务中心功能，游客可免费进入参观、纳凉。

11日临近9时，应天门景点尚未开门，南侧广场已有不少游客排队。9时整，游客从南门有序进入景点。与以往只有购票才能进入室内不同，游客如今在门口接受安检后便可游玩，不少人对此人性化服务交口称赞。

隋唐洛阳城景区有关负责人介绍，此番调整是为了进一步提升服务质量，优化游览体验。调整后，原先位于应天门南北两侧的两个检票口，统一调整至室内一层的“应天长歌”长廊西侧；南北两侧入口也变为仅南侧可进入，北门为出口。

推荐参观路线

应天门南门安检→检票通道→ 过厅→ 西遗址区→ “一门三道”遗址→ 东遗址区→ 东扶梯(上行至二层)→城门博物馆→ 东直梯/步行楼梯(上行至六层)→六层外环廊(观景拍照)→西直梯(下行至二层)→美术馆→ 西扶梯(下行至一层) → 北门出口。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 陈怡然 文/图）