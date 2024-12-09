中国创新创业大赛河南赛区决赛收官 洛阳获奖总数位居全省第一

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，第十四届中国创新创业大赛河南赛区暨第十七届河南省创新创业大赛决赛日前收官。洛阳共有21家企业获奖，获奖总数位居全省第一。

该赛事由河南省科技厅等举办，采取“网络初赛-地市复赛-全省决赛”三级赛制，覆盖河南18个省辖市及示范区。经过层层选拔，33个初创组项目和138个成长组项目在决赛赛场巅峰对决，涌现出一批攻克“卡脖子”难题的“河南方案”。

经过激烈比拼，洛阳共获得二等奖5个、三等奖3个和优秀奖13个。从百米级风机叶片用结构芯材，到国产高端五轴联动数控机床，再到激光雷达探测系统，洛阳新材料、新能源、智能装备等领域一大批前沿高端项目集中亮相，创新性强、技术含量高、市场前景广阔，彰显了洛阳风口产业发展的强劲势头和硬核实力。

中国创新创业大赛是以“因创而聚 向新同行”为主题的全国性创业比赛。在洛阳分赛区赛事中，洛阳共有233家创新企业踊跃参与，参赛企业数量创下历届大赛新高且位居全省首位，体现了洛阳创新创业的浓厚氛围和澎湃动力。