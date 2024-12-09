洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳城管部门开展集中治理行动 整治违规倾倒餐厨垃圾
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.11 17:44
　　“不要将泔水、餐厨垃圾等违规倒入城市雨水管网、河渠等，否则将从严、从快、从重查处。”近日，洛阳城管部门针对乱倒餐厨垃圾行为开展集中治理行动，以嘉豫门大街以东、新伊大街以西、九都路以北、唐宫路以南范围进行重点排查，旨在保障城市雨水管网运行通畅，确保汛期排水安全。

　　违规倾倒餐厨垃圾危害重重，市民可投诉举报

　　“餐厨垃圾喂养牲畜可能会引发‘同源性污染’或畜禽疫病，其中包含的油脂若由私人违规处置，可能会变为‘地沟油’回流餐桌。”洛阳市城市管理局有关负责人介绍，如果餐饮从业者违规向城市管网和沟渠内倾倒，可能会造成城市内涝和环境污染。

　　餐厨垃圾的无害化处理关乎每位市民的生命、财产和饮食安全，需要大家共同守护。市民在日常生活中如发现违规向城市雨水管网、河渠倾倒或偷盗餐厨垃圾的违法行为，可拨打城管热线69912345举报。

　　餐厨垃圾实行统一收运，餐饮单位无需付费

　　目前，洛阳市对餐厨垃圾实行统一收运和无害化处理制度。据介绍，城市区范围内餐饮经营单位日常产生的餐厨垃圾，均由洛阳旺能再生能源有限公司(以下简称“旺能公司”)负责定时定点上门收运，并提供规范化处置服务。

　　餐饮从业者如需申请餐厨垃圾收运服务，可拨打旺能公司电话18157218763进行联系。在双方签订正式收运协议后，旺能公司将按照约定提供规范的收运服务。该负责人特别强调，餐饮单位无需支付任何费用。

　　从事餐饮服务、单位供餐、食品生产加工等活动的单位和个人在生产、经营过程中产生的食物残余、食品加工废料、废弃食用油脂(包括不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物)等垃圾都属于餐厨垃圾。

　　目前，洛阳中心城区每天大约产生250吨餐厨垃圾，它们被收运后将进行“全处理、零填埋”的无害化、资源化处理，不仅可以降低垃圾处理成本，避免环境污染，保障消费者的饮食安全，还可以实现餐厨垃圾资源的循环利用，为社会创造价值。例如，餐厨垃圾经过处理后，油脂可制成生物柴油，应用于汽车、远洋船舶、航空等领域，其产生的沼气可用于发电等，实现资源最大化利用。

