洛阳启动2025年居民健康素养监测工作

11日，洛报融媒记者从洛阳市卫生健康委获悉，洛阳市2025年居民健康素养监测工作已经启动。

开展居民健康素养监测旨在全面掌握居民健康素养水平，评估卫生健康政策实施效果，为制定相关决策提供科学依据。

本次监测对象为全市15岁至69岁城乡常住居民。根据第七次全国人口普查数据，洛阳该年龄段常住人口超过500万。按照常住人口万分之七的比例抽样，将在全市45个乡镇(街道)、90个村(社区)开展调查，预计覆盖3600名居民。

洛阳市卫生健康委相关负责人介绍，本次监测采用多阶段抽样方法，综合运用分层抽样和简单随机抽样等技术手段。调查将通过入户方式进行，采用《全市居民健康素养监测调查问卷》，内容涵盖基本健康知识和理念、健康生活方式与行为及基本技能等方面。调查对象可自主填写问卷，如遇特殊情况将由调查员采用面对面询问方式协助完成。

本次监测工作将分阶段推进，包括前期分级培训、实地调查实施等环节，整个工作预计于年底前完成，最终将形成监测分析报告。调查结果将为完善洛阳市卫生健康政策、优化健康促进工作提供重要参考。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 张雨萌 文/图）