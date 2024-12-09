即将启用！洛阳这些地方增设交通技术监控设备

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，交警部门增设一批交通技术监控设备，现向社会公示监控设备设置地点查处的道路交通违法行为。

瀍河区

洛阳市公安局交通管理支队勤务五大队在瀍河区九都路新街路口四个方向增设交通技术监控设备，用于查处机动车违反交通信号灯通行、违反禁止标线指示、逆行、不按导向车道行驶、违反禁令标志指示等交通违法行为，公示时间为七日(2025年8月8日至2025年8月14日)，2025年8月15日起开始启用。

孟津区

洛阳市公安局交通管理支队勤务八大队在孟津区河阳路与定鼎大道交叉口南向北、河阳路与定鼎大道交叉口北向南、永和路与王城大道交叉口西向东、定鼎大道孙沟段北向南、定鼎大道孙沟段南向北、G208国道三里桥段1199公里780米南向北、G208国道三里桥段1199公里780米北向南、机场路飞行学院路口东向西、S240省道59公里547米南向北增设交通技术监控设备，用于查处车辆违反信号灯通行、逆行、违反禁止标线、不按导向车道行驶、违反禁令标志指示、驾车接拨手持电话、未按规定使用安全带、超速等交通违法行为，公示日期为：2025年8月8日至2025年8月14日，2025年8月15日起开始启用。

洛宁县

洛宁县公安局交通管理大队在洛宁县滨河北路与民族路口西向东增设交通技术监控设备，用于抓拍机动车驾驶人不按规定使用安全带、驾车接拨手持电话等交通违法行为。公示时间为七日(2025年8月8日至2025年8月14日)，2025年8月15日起开始启用。

洛龙区

洛阳市公安局交通管理支队勤务二大队在洛龙区牡丹桥南头南向北、古城路与厚载门街交叉口西限高架东向西、开元大道与龙祥街交叉口西西向东增设交通技术监控设备，用于查处机动车驾车接拨手持电话、驾驶人未按规定使用安全带的、违反禁令标志指示、不按规定停车等交通违法行为，公示期为7日(2025年8月11日至2025年8月17日)，2025年8月18日起开始抓拍。⑥