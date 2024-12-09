洛阳部分眼镜店验光配镜设备现场“体检”

近日，洛阳市产品质量检验检测中心组织专业检定人员到洛阳部分眼镜店，对在用电脑验光仪等眼镜验光配镜设备进行周期检定，保证消费者能够放心配镜。

眼镜验光配镜设备如何进行“体检”？洛报融媒记者在一家眼镜店看到，专业人员使用专业检测设备，分别对电脑验光仪、验光镜片箱和焦度计等配镜所需的关键计量器具进行全面检定，并对每一台设备的各项技术指标进行检测和校准，确保验光配镜设备的计量准确性和可靠性。

“电脑验光仪、验光镜片箱和焦度计是最基本的配镜计量器具，也是国家强检计量器具，需要计量检定部门检定合格才能使用。”洛阳市产品质量检验检测中心专业人员说，准确的验光配镜非常重要，如果仪器设备计量失准，可能会导致眼镜度数偏差，长期佩戴不仅无法有效矫正视力，还会对眼睛造成伤害。

因此，建议消费者在验光配镜时选择正规眼镜店，注意计量器具是否贴有“强检合格”标签，是否标明了检定日期和有效期限，也可以要求商家出具检定合格证书进行查看。按照要求，市场监管部门每年都会对全市眼镜店在用的计量器具进行检查，守护消费者视力健康。如果您发现有商家和企业、机构使用未经强制检定的计量器具，可以拨打12315进行投诉举报。

洛阳市产品质量检验检测中心相关负责人说，下一步，该中心将持续加大对眼镜验光配镜设备的计量监管力度，增加检定频次，扩大检定范围，并加强对眼镜店从业人员的计量知识培训，为消费者提供更加准确、可靠的验光配镜服务。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 周韶波 吴留生 刘嫚嫚 文/图）