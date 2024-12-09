洛阳火车站停车场出口减速坡太高 回复：已安排维修

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳火车站地下停车场解放路出口减速坡太高，底盘低的车很容易就剐蹭到。
市轨道集团回复：经核实，火车站地下停车场出口设置有减速坡，坡度满足规范和图纸要求。经观察，确实存在部分底盘较低的新能源轿车在通过该减速坡时剐蹭车辆底盘的现象。工作人员已向诉求人建议通过此处时减速慢行，匀速通过，同时为彻底解决此问题，已安排施工单位在满足规范要求的前提下对此减速坡进行修整，使得坡度更加平缓，将尽快完成施工。
