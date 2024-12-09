网友反映近期自来水浑浊 洛阳北控水务集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：为什么最近两三天开始自来水接出来的水浑浊不堪，还有大量沉淀物？

洛阳北控水务集团回复：根据图片所示，您实际咨询的问题为“水垢”，天然的地下水和地表水均含有矿物质和微量元素，当自来水加热后，其中矿物质发生化学反应，形成碳酸镁、碳酸钙悬浮或沉淀物，即“水垢”。因近期受极端天气影响，故县水库引水管道出现突发险情。为全力保障市区供水安全，我公司紧急启动应急预案，将故县水源切换地下水源供应。因地下水水质确实偏硬，硬度指标只影响感官性状，并不影响身体健康。同时，为确保我市城市公共供水水质，我公司严格采取四级保障体系，定期进行水质化验及检测，确保水质指标优于国家生活饮用水标准，广大市民可以放心饮用。险情结束后，我们将第一时间切换为原供水模式。给您的用水带来不好体验，我们深表歉意。如您在用水方面有其他疑问，请直接拨打24小时供水服务热线：9610001，我们将竭诚为您服务。

