洛阳15名年轻企业家代表赴日本考察交流
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.11 08:27
　　“日本企业将尖端研发、市场需求与全球产业网络深度融合，构建从技术到商业落地的完整体系，值得我们学习借鉴。”日前，回顾刚刚结束的赴日本考察之行，洛阳龙泽能源有限公司董事长王豪杰深有感触。

　　市委市政府高度重视年轻企业家培育工作。近日，在市委统战部、市工商联、团市委的指导下，市年轻企业家联合会、市青年企业家协会组织我市年轻企业家代表一行15人，赴日本开展为期一周的考察交流活动。

　　考察期间，三井物产株式会社在工业机器人、自动化及智能制造等领域的战略布局与全球化运营模式，让考察团成员印象深刻。在藤田医科大学东京先端医疗研究中心，考察团详细了解了日本在医疗科技领域的创新理念与前沿成果。在赤羽区伸江会养老院，考察团实地了解日本养老理念，体验了“养老院+保育园”融合模式。

　　此次赴日考察的年轻企业家来自新能源、机械制造等多个领域。考察团成员纷纷表示，将以更加开放的姿态拥抱世界，把考察所得转化为发展动能，努力在国际商业舞台上展现洛阳年轻企业家的风采。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
