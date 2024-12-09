伊滨区寇店镇：30分钟，营养餐“顶”高温到社区

近日，伊滨区寇店镇养老助餐中心的厨房里，锅铲碰撞声与切菜声交织在一起，冬瓜肉片、清炒时蔬的清香与绿豆汤的甘甜在空气中弥漫，厨师们熟练操作，一丝不苟地掌控着每道菜的火候与调味。

配送餐食

30分钟内，这些看似平常却倾注关怀的餐食将穿越热浪，精准抵达10个社区55位老人的餐桌。这一时间标准的背后，是一套科学化、标准化的社区助餐服务体系。

“从食材预处理到烹饪火候控制，从分装密封到配送路线规划，每个环节都经过精确计算。”寇店镇养老助餐中心负责人张政奇说。

近年来，寇店镇建立健全中央厨房与社区配送点之间的高效联动机制，将传统、分散的老年助餐服务升级为集约化运营模式，显著提升了资源利用效率，既保证了餐食的新鲜度，又实现了规模效应。

“我这表还没走半圈，饭就送上门了。”在舜帝庙社区，82岁的李奶奶看着桌上丰盛的午餐十分感慨。

近期持续高温，当地的助餐服务再次升级——助餐团队没有简单地将餐食提前做好存放，而是压缩各环节时间，确保老人们吃到刚出锅的热饭热菜。厨师们将清淡解暑的时令菜品列入菜单，确保营养均衡搭配；配送员则随身携带藿香正气水和湿毛巾，随时应对老人的突发状况；在西朱社区配送点，配送员的配送箱里既有保温格也有冰袋格，通过“双温区配送法”让主食保持温度，让水果保持清凉，有效解决了冷热食品同箱串温的难题，为其他配送员提供了宝贵的经验。

“30分钟配餐”服务的价值不止于此。送餐员王师傅每天到达老人家中后，不仅为老人摆好碗筷，还主动照顾他们吃饭，在短短10分钟的停留与观察中承担了“非正式照料者”的关键角色；在沙沟社区，独居的吴大爷通过每日短暂的接触，与配送员建立了信任纽带……这些蕴含在日常服务中的互动细节，既在无形中构筑了社区安全网，也有效提升了基层治理的温度与效能。

“‘30分钟配餐’服务不仅高效解决了老年人的‘舌尖难题’，更成为我们主动发现潜在需求、传递社会关爱的重要渠道，形成了精细化运营和人文关怀并重的模式。”张政奇说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 文/图）