265家企业进入洛阳高新技术企业培育库

记者从市科技局获悉，我市高新技术企业培育库2025年第一批入库企业名单日前公布，群青(洛阳)机器人科技有限公司等265家企业入库。

此次入库的企业主要分布在新能源、先进制造、智能装备、现代农业等风口产业领域，均为上年度研发投入强度1%以上的规上工业企业，创新投入大、发展前景好，其中不乏我市创新型产业集群领域内符合条件的重点企业、风口产业企业。

我市高新技术企业培育库入库按照“企业申报、县区遴选、市级备案、动态管理”的原则，采取常年受理、集中备案的方式进行。对入库企业，各县区科技、财政、税务部门将建立专人联系和帮扶机制，及时协调解决企业在高新技术企业申报时存在的问题，持续壮大高新技术企业队伍。入库企业成功被认定为高新技术企业的，可享受在税费、金融服务等方面的惠企政策。 （洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠）