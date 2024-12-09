涧西区青岛路一社区：“社工+志愿服务”让服务更精准

“自从俺社区有了社工站，孩子们在家门口就能学到自救互救技巧，老人不出社区就能看病，真好！”近日，在涧西区长安路街道青岛路一社区社工站，高龄老人王玉树高兴地说。

贴心服务

这样温馨的场景，得益于青岛路一社区实施“社工+志愿服务”融合项目的尝试。

青岛路一社区党委书记王奕介绍，过去社区大部分志愿服务缺乏专业社工参与，常出现服务不精准、居民不欢迎现象。如今，社区的志愿服务项目基本都能做到居民的心坎上。

走进青岛路一社区，居民王丽(化名)激动地说：“社工隔天来陪我聊天，给我做心理辅导，现在每天心里都敞亮得很。”

王丽今年75岁了，是一位空巢老人，之前天天自己待在家中，患上了心理疾病。街坊四邻想了很多办法让她走出家门，但收效甚微。她说：“家里就我一个人，心里总是空落落的，不想跟人说话，也不想出门。”

今年4月，王丽迎来了社区为她安排的社工，负责安抚并帮助她解决心理问题。在社工的帮助下，王丽有了转变。

青岛路一社区欣和社工站的王玉静，是一名有着6年从业经验的专业社工。作为王丽的一对一专业辅导社工，她先走访了解王丽的个人情况，而后根据了解所得提供专业化志愿服务，得到老人认可和赞扬。平时，她还通过“社工+志愿服务”的形式，带动社区空巢老人做手工等公益活动，丰富老人生活。

“专业社工能够在项目设计阶段嵌入专业方法，志愿者在执行过程中提供情感支持，形成‘专业服务有深度、志愿参与有温度’的协同格局，真正实现‘服务对象在哪里，联动机制就覆盖到哪里’。”王玉静说。

不仅如此，根据辖区居民情况，青岛路一社区联合欣和社工站针对“一老一小”开展志愿服务项目，丰富空巢老人和独居老人生活，帮助孩子在学业上获得成长；此外还引入郑州银行社区志愿服务站项目、好时家政志愿服务项目，以项目为引领，为辖区居民提供更精准服务。

作为“社工+志愿服务”的有益尝试，自2023年以来，长安路街道联合欣和社工站聚焦老人、妇女、残疾人、青少年等不同群体特征，为下辖社区设计差异化服务项目：为老年群体提供助浴助洁、文化娱乐服务，对女性群体开展法律援助、技能培训，对青少年进行课业辅导、兴趣培养等。

“志愿服务发展到一定程度，已经不再是慰问老人这样简单的事。”长安路街道相关负责人说，专业社工与志愿服务的融合，有助于打破行政、市场、社会之间的壁垒，构建跨部门、跨领域的协同治理网络，让社区治理既有精度又有温度。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 牛洁 文/图）