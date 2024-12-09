政银企创新协同 精准破解优箔金属融资难题

近日，走进优箔(洛阳)金属材料有限责任公司生产车间，精密轧机发出低沉轰鸣，电池铝箔生产线正开足马力满负荷运转，一卷卷薄如蝉翼、亮如镜面的铝箔不断下线，一派繁忙景象。

优箔金属生产车间

近日，走进优箔(洛阳)金属材料有限责任公司生产车间，精密轧机发出低沉轰鸣，电池铝箔生产线正开足马力满负荷运转，一卷卷薄如蝉翼、亮如镜面的铝箔不断下线，一派繁忙景象。

“作为锂电池的关键基础材料，电池铝箔的应用场景十分广泛，从手机、笔记本电脑到新能源汽车、储能电站，都有它的身影。”优箔金属副总经理刘红磊说，伴随新能源汽车行业的快速发展，市场对高性能、高精度、高安全性电池铝箔的需求正迎来爆发式增长。

自2020年成立以来，优箔金属敏锐把握产业风口，迅速打通量产12微米—20微米高端动力电池箔工艺环节，并突破性研发出双光8微米电池箔技术，成功进入宁德时代、比亚迪等头部电池厂商供应链。亮眼的业绩增长曲线更能说明其强劲的发展势头——2022年产值近4亿元，2023年达到7亿元，2024年则接近15亿元，短短几年间实现了跨越式发展。

企业生产的电池铝箔

当优箔金属迎来产能扩大的关键时刻，设备投入的“大山”却挡在了前方。

“建设初期规划的18条生产线需投资近30亿元，可形成15万吨年产能。”刘红磊说，目前虽已建成8条生产线，年产能达到10万吨，但轧机、磨床等核心设备价格高昂、调试耗时，致使整体建设节奏迟滞，产能释放受阻，“后续项目要推进，还有近7亿元的资金缺口”。

转机出现在我市召开的一场政银企对接会上。

面对优箔金属提出的难题，市委市政府高度重视，迅速安排属地政府推进解决。但7亿元确实不是小数目，资金从何而来？

传统贷款模式金额小、贷款周期短，无法解优箔金属的燃眉之急。为了啃下这块“硬骨头”，相关工作人员多次赴省、市金融部门协调沟通，最终决定采用银团贷款的模式对优箔金属予以支持，即由工商银行牵头，建设银行、中原银行等金融机构参与，联合为企业提供7亿元贷款。

“银团贷款的模式能有效分散单家银行的信贷风险，同时满足企业较大的资金需求。”工商银行洛阳分行业务负责人表示，今年7月，这笔关键贷款成功获批。

7亿元“金融活水”，为优箔金属后续项目建设打通了“任督二脉”。

下一步，我市将不断加大金融支持民营经济力度，优化“科技贷”“成长贷”“专精特新贷”等金融产品，常态化开展银企对接活动，引导金融资源更多流向民营经济，持续激发民营经济发展活力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 孙晓川 李育英 文/图）