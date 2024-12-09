洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
中国空军历史上首任新闻发言人申进科参访洛阳日报报业集团
申进科主持新闻发布会(资料照片)

　　8月9日、10日，申进科在微信朋友圈连发多条信息，回顾自己在8月间的洛阳之行，其中7条标题同为《感恩洛阳日报》。

　　申进科，河南郑州人，中国空军历史上首任新闻发言人，解放军战机巡航东海、南海、台海首席发布人，大国重器歼-20、运-20、歼-10C和轰-6K战机航迹首席发布人。

　　申进科与洛阳日报有着何种不解之缘？他为何对洛阳日报念念不忘？10日，他在接受本报记者专访时说：“是洛阳日报带我走上新闻报国之路！”

　　“洛阳日报带我走上新闻报国之路”

　　8月8日上午，伊川县举办“国家安全与祖国统一”国防教育专题讲座，现为中国公共关系协会国防教育专家的申进科应邀授课。

　　当天下午，申进科便来到洛阳日报原社会部主任梁良家中。“梁主任是我的恩师。”申进科说，时至今日，他与梁良已经35年没有见面，心中十分惦念。在梁良家中，他与恩师促膝长谈，汇报了自己的成长之路。

　　1989年至1992年，申进科在解放军驻洛某部服役。酷爱爬格子的他，时常把部队发生的故事写成新闻稿件，投向洛阳日报编辑部。三年多时间里，从“豆腐块”到“大块头”，近百篇稿件被《洛阳日报》采用，这些稿件大多是由梁良编发的。

　　自己的名字能够出现在《洛阳日报》上，对于申进科来说是件十分高兴的事。为此，他还向记者讲述了一件趣事。

　　当年，申进科所在部队驻地的汽车站，是每天最早收到《洛阳日报》的地方。他习惯每天去汽车站“第一时间看报纸”，如果看到有自己的文章发表，他就会请求对方赠送一份报纸。久而久之，他与车站“管报纸的人”熟悉了，对方也知道了他的请求，每天都会浏览报纸，如果发现有申进科的名字，就会主动留下一份报纸送给他。

　　“这些年，我的身份经常发生变化，但有一个身份我一直很珍惜，那就是‘洛阳日报通讯员’。我是洛阳日报培养出来的，是洛阳日报带我走上新闻报国之路！”申进科说。

