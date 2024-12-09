洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市人大常委会举行党组（扩大）会议暨理论学习中心组集体学习
来源: 洛阳网 2025.08.11 08:11
　　8日，市人大常委会举行党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

　　会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委、市委有关会议精神。市人大常委会党组和机关党组理论学习中心组成员围绕“深入贯彻落实中央八项规定精神、长效纠治‘四风’问题”开展研讨交流。

　　李保国强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，立足人大职能定位，发挥人大制度优势，扎实做好各项工作，更好服务保障全市经济社会发展大局。要认真学习贯彻习近平总书记就研究吸收网民对“十五五”规划编制工作意见建议作出的重要指示精神，在人大立法、监督、代表等各项工作中深入践行全过程人民民主，坚持把业务工作与新闻宣传深度融合，充分发挥人大代表工作站、基层立法联系点及新媒体平台作用，察民情、听民意、汇民智，确保人大各项工作体现人民意志、维护人民权益、接受人民监督。要抓实抓细下半年重点工作，坚持“小切口”理念，持之以恒强化为民思想，紧盯群众反映强烈的热点难点，找准人大为民服务切入点，加快推进饮用水安全、住宅小区治理、校园餐管理、基础教育公平入学、黑臭水体恶臭气体治理等立法和监督工作，以“钉钉子”精神推动解决群众急难愁盼问题，高质高效完成年度重点任务。要持续加强机关自身建设，深入贯彻落实中央八项规定精神，打造学习型机关，完善激励约束机制，营造重实干、出实绩、求实效的浓厚氛围，让实干者实惠、出彩者光彩、有为者有位，最大限度激发干部积极性主动性创造性，推动人大工作高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
