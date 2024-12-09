洛平：以“有解”思维助企纾困

不为困难找借口，只为破题想办法。在近日召开的全市产业发展暨下半年经济工作推进会上，“有解”思维成为关键方法论。市委书记江凌强调要实实在在帮企业，以“有解”思维解决企业痛点堵点问题，用好入选全国制造业新型技改和中小企业数字化转型“双试点”机遇，下大力气推动规上工业企业“三化改造”全覆盖，着力营造有利于企业发展的营商环境和产业生态，传递出以“有解”之钥解千钧之锁的行动自觉。

企业兴则城市兴，企业强则城市强。当前，经济下行压力持续传导，不少企业都在负重前行。同时，各类支持政策不断加码，又为企业创造出宽松适宜的发展环境。当此困难与机遇并存之际，我们唯有将“有解”思维作为核心理念，千方百计为企业排忧解难，方能帮助企业在行业洗牌中立于不败之地，筑牢实体经济根基。

“有解”思维，解的是痛点之急。企业遇到的堵点难点，就是企业帮扶的工作重点。比如手续审批，我们应严格落实万人助万企例会制度，帮助企业协调解决实际问题，推动项目建设提速提质提效；比如资金问题，要加大政策性开发性金融工具和政策性贷款争取力度，将省政府下发的清欠专项债券当作“救命钱”，严守红线直达企业；比如人才引育，要利用好“政录企用”等平台机制助企引才用才……只有瞄准痛点、对症下药，才能以精准举措帮助企业破冰突围。

“有解”思维，解的是转型之钥。“三化改造”不是选择题，而是关乎存亡的必修课。针对企业“不愿改”“不会改”的症结，我们必须用好“双试点”等机遇，通过政府购买服务提供免费诊断，增强企业的改造意愿；聚焦全市产业重点领域，培育和引进一批专业服务商，“一企一策”为企业策划改造项目、提供改造方案；在积极争取专项奖补资金的同时，引导金融机构加大对企业“三化改造”的支持力度，不断拓宽企业改造资金渠道。

“有解”思维，解的是生态之困。产业生态的优良决定企业发展的快慢。目前，我市产业生态还有一定薄弱环节，必须进一步强化企业思维、效率意识、市场观念，从企业视角找准优化产业生态的着力点，最大程度减少对企业正常经营行为的干扰，持续营造更加开放包容的创新创业环境，以营商沃土滋养发展热土。

疾风知劲草，风雨砺担当。自觉将服务企业视为分内之责，以“学查改，服务保障实体经济，推动高质量发展”专项行动为抓手，把帮扶工作做得更实、更透、更有效，我们定能于艰难处踏出新路，于崎岖中开辟坦途！（洛平）