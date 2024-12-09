唐衢痛哭（河洛学堂）

古人云：“男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。”一个爱哭的男人，就算理由再充分，也往往会被视为另类。唐代中期，有一个男人特别爱哭，大诗人白居易却写诗向他致敬。

古人云：“男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。”一个爱哭的男人，就算理由再充分，也往往会被视为另类。唐代中期，有一个男人特别爱哭，大诗人白居易却写诗向他致敬。

此人叫唐衢，据《旧唐书》《唐国史补》等记载，唐衢是荥阳人，十分关心国家大事，所作诗文多抒发悲叹之情，屡次科举落第，到老一事无成，但他依然很著名，因为“善哭”。

他有多爱哭？唐贞元、元和年间，国事日非，看了别人悲叹时事的诗文，他总是痛哭流涕，不能自已；每回跟人谈论时事，谈到最后，他便“发声一号”，大哭起来，那声音哀切之至，令闻者皆心下凄然，跟着抹起泪来。

一次，唐衢到太原游历，受邀参加军中宴席。酒酣之际，谈起时事，他忽然失声痛哭，哭起来便没完没了，弄得大伙儿没法儿继续吃喝，只好中途散场。这便有了“唐衢痛哭”，后用为伤时失意之典。

某年，唐衢在滑州(今河南滑县)李翱家里与白居易相识，看了白居易的诗，唐衢照例痛哭一场，白居易发现：唐生懂我！

可惜不久唐衢就去世了，享年不过五十几岁。白居易作《伤唐衢》诗二首、《寄唐生》，向世人讲述唐衢的故事，亦向唐衢致敬。

《旧唐书·唐衢传》引用了《寄唐生》，诗曰：“贾谊哭时事，阮籍哭路歧。唐生今亦哭，异代同其悲。唐生者何人？五十寒且饥。不悲口无食，不悲身无衣。所悲忠与义，悲甚则哭之。太尉击贼日，尚书叱盗时。大夫死凶寇，谏议谪蛮夷。每见如此事，声发涕辄随……”

白居易还在诗中表示自己与唐衢为同类，唐衢选择痛哭，自己选择写诗，“我亦君之徒，郁郁何所为？不能发声哭，转作乐府辞”。虽然他们的表达方式不同，但目的是一样的：“惟歌生民病，愿得天子知。未得天子知，甘受时人嗤！”想当初，白居易作《秦中吟》，“一吟悲一事”，贵人、闲人都觉得他没事找事，只有唐衢懂他，赠诗给他。得知唐衢死讯，白居易翻箱找到旧书信：“此人无复见，此诗犹可贵。今日开箧看，蠹鱼损文字。不知何处葬，欲问先歔欷。终去哭坟前，还君一掬泪。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）