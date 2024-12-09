洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

唐衢痛哭（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.08.11 08:04
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　古人云：“男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。”一个爱哭的男人，就算理由再充分，也往往会被视为另类。唐代中期，有一个男人特别爱哭，大诗人白居易却写诗向他致敬。

　　此人叫唐衢，据《旧唐书》《唐国史补》等记载，唐衢是荥阳人，十分关心国家大事，所作诗文多抒发悲叹之情，屡次科举落第，到老一事无成，但他依然很著名，因为“善哭”。

　　他有多爱哭？唐贞元、元和年间，国事日非，看了别人悲叹时事的诗文，他总是痛哭流涕，不能自已；每回跟人谈论时事，谈到最后，他便“发声一号”，大哭起来，那声音哀切之至，令闻者皆心下凄然，跟着抹起泪来。

　　一次，唐衢到太原游历，受邀参加军中宴席。酒酣之际，谈起时事，他忽然失声痛哭，哭起来便没完没了，弄得大伙儿没法儿继续吃喝，只好中途散场。这便有了“唐衢痛哭”，后用为伤时失意之典。

　　某年，唐衢在滑州(今河南滑县)李翱家里与白居易相识，看了白居易的诗，唐衢照例痛哭一场，白居易发现：唐生懂我！

　　可惜不久唐衢就去世了，享年不过五十几岁。白居易作《伤唐衢》诗二首、《寄唐生》，向世人讲述唐衢的故事，亦向唐衢致敬。

　　《旧唐书·唐衢传》引用了《寄唐生》，诗曰：“贾谊哭时事，阮籍哭路歧。唐生今亦哭，异代同其悲。唐生者何人？五十寒且饥。不悲口无食，不悲身无衣。所悲忠与义，悲甚则哭之。太尉击贼日，尚书叱盗时。大夫死凶寇，谏议谪蛮夷。每见如此事，声发涕辄随……”

　　白居易还在诗中表示自己与唐衢为同类，唐衢选择痛哭，自己选择写诗，“我亦君之徒，郁郁何所为？不能发声哭，转作乐府辞”。虽然他们的表达方式不同，但目的是一样的：“惟歌生民病，愿得天子知。未得天子知，甘受时人嗤！”想当初，白居易作《秦中吟》，“一吟悲一事”，贵人、闲人都觉得他没事找事，只有唐衢懂他，赠诗给他。得知唐衢死讯，白居易翻箱找到旧书信：“此人无复见，此诗犹可贵。今日开箧看，蠹鱼损文字。不知何处葬，欲问先歔欷。终去哭坟前，还君一掬泪。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
    儿童腺样体肥大 到底该不该做手术？
        腺样体是鼻咽部的淋巴组织，如同守护呼吸道的“门卫”。
  • ·口腔内常有白色黏膜脱落咋回事？
  • ·3岁男童体内埋俩“炸弹”！妇幼医生一次手术全拆除
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院（中州院区）国家级名老中医乔振纲教授临时停诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门遗址保护展示工程加快推进
  • 洛阳落实应急响应机制 积极应对本...
  • 市委召开专题会议 研究重点片区城...
  • 今年7月洛阳天气有多热？气象专家...
  • 江凌督导检查安全生产、防汛工作
  • 栾川县陶湾镇西沟村：油葵花海引...
  • 请注意防范！洛阳市气象台发布暴...
  • 洛阳发布暴雨天气乘坐电梯提醒
  • 重点防范山洪、地质灾害！洛阳市...
  • 十二届市委第十轮巡察工作动员部...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育博物馆何时能对外开放？
    九号电动车无牌改装上路现象需要严查
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605