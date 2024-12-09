从一座桥到一个典故（诗人走过天津桥）

最近一直在说天津桥，天津晓月、官桥晴雪、洛桥碧云、南桥秋色、河桥丽人、星桥花火……一幕比一幕美好！

然而，天津桥并不只有美好的一面，这里也曾是两军交锋的阵地，曾是血腥恐怖的杀场……想到这里，便不得不说说唐代“安史之乱”爆发后，诗仙李白对天津桥倾注的笔墨，以及乱世英雄颜杲(音同稿)卿在天津桥慷慨赴死的悲壮！

诗仙心痛：天津流水波赤血

对于天津桥来说，诗仙李白是其漫长“桥”生中一个特别的过客，而这个过客也为天津桥倾注了大量笔墨与真情。

天津桥上，有他风华正茂的高光时刻：“白玉谁家郎，回车渡天津。看花东陌上，惊动洛阳人。”

天津桥头，有他豪饮千杯的率性风流：“忆昔洛阳董糟丘，为余天津桥南造酒楼。黄金白璧买歌笑，一醉累月轻王侯。”

在李白笔下，天津桥是洛阳的标志，洛阳是大唐的标志，天津桥上人来人往，洛阳城中市井繁华，皆是大唐盛世的象征。“安史之乱”爆发后，他四处奔波，颠沛流离，心中惦念着皇权稳固，记挂着百姓安危，天津桥与洛阳便成了他的“乡愁”。

他为洛阳失陷而心痛：“俯视洛阳川，茫茫走胡兵。流血涂野草，豺狼尽冠缨。”

每每想起洛阳，他的脑海中就禁不住生出可怖的画面，百姓惨遭叛军屠戮，场景令人触目惊心：“洛阳三月飞胡沙，洛阳城中人怨嗟。天津流水波赤血，白骨相撑如乱麻。”

他痛恨安史叛军，竖子猖狂，长短参差的诗句，流露出忧国忧民的焦急，“狄犬吠清洛，天津成塞垣”“胡骄马惊沙尘起，胡雏饮马天津水”“秦人半作燕地囚，胡马翻衔洛阳草”……

曾经，他是天津桥上浪漫不羁的诗仙，如今他甘愿坠入红尘，与凡夫俗子同历浩劫，与仁人志士共赴国难。也正因此，他最终蒙受冤屈，成了唐肃宗和永王李璘权力争夺的牺牲品。

英雄赴死：天津桥上舌尽刳

诗人可以提笔蘸墨，在想象之间抒写满心悲痛，宣泄满腔仇恨，而对阵前将士来说，刀枪就是他们的笔，热血就是他们的墨！他们用生命书写史诗，用鲜血铭刻历史！

天宝十四载(公元755年)十一月，安禄山在范阳起兵，拦腰斩断大唐盛世。当年十二月，叛军攻陷洛阳城，“长驱至天津桥”。历史就这样忽然转场，大唐盛世的观景台成了两军交锋的阵地，沦为血腥恐怖的杀场。

乱世出英雄。常山(今河北正定)太守颜杲卿，与从弟颜真卿共同商议组织义军，分兵牵制叛贼，阻断叛军归路，以缓解贼寇向西进攻的势头。安禄山本想亲自率兵攻打潼关，到了新安，得知河北发生变故便返回洛阳。

次年正月初一，安禄山在洛阳登基，自称大燕皇帝。紧接着，叛将史思明等就奉命率兵到了常山城下。颜杲卿起兵才几天，尚未作好防卫的准备，他向太原守将王承业求援，王承业却拥兵不救。

颜杲卿率兵昼夜苦战，箭尽粮绝，六天后，常山陷落，颜杲卿被俘。叛军押来颜杲卿的小儿子颜季明，把刀架在颜季明的脖子上，威逼颜杲卿投降，“杲卿不答”！叛军就当着颜杲卿的面斩杀了颜季明。

随后，颜杲卿被押至洛阳，安禄山愤怒地质问他：“我提升你为太守，哪点对不起你，你竟反我？”颜杲卿瞋目骂道：“你不过是个在营州放羊的羯奴，深受朝廷恩宠，天子哪点对不起你，你为何要反？我家世代为唐朝臣子，恪守忠义，恨不能杀你以报答皇上，岂能跟着你造反？”

据《新唐书》记载，听了颜杲卿这番话，“禄山不胜忿，缚之天津桥柱，节解以肉啖之”，将颜杲卿绑在天津桥的桥柱上，将其肢解要吃他的肉！颜杲卿骂不绝口，叛贼钩断他的舌头，问：“复能骂否？”颜杲卿不屈服，继续含混不清地骂下去，用尽最后一口气，以身殉国，时年六十五岁。

自那以后，“天津桥”这一名称背后，便增添了颜杲卿慷慨赴死的典故，世人即使没有到过天津桥，也能通过史书及颜真卿的《祭侄文稿》《颜杲卿碑》等，想到天津桥曾发生这样椎心泣血的一幕！正如南宋文天祥在诗中所写：“君不见常山太守骂羯奴，天津桥上舌尽刳(音同窟)。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）