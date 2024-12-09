洛阳2025年民办义务教育学校摇号结果出炉

刚刚，洛阳市教育局微信公众号发布消息，按照我市2025年义务教育阳光招生工作安排，8月10日，在市纪委派驻市教育局纪检监察组、市教育局党风办、市人大代表和家长代表的监督下，2025年我市市属民办义务教育学校招生电脑派位录取工作顺利结束。家长可通过洛阳市教育局官方微信公众号下方便民服务入口、洛阳市教育局官方网站两种方式查询录取结果，学校也会通过电话或短信方式通知到学生家长，请被录取的学生按照学校要求按时报到。

特别提醒

已被民办学校电脑随机摇号录取的学生，务必在8月11日至12日到学校办理报到注册手续。

未被民办学校录取的学生，由各区教育局安排到对应学区公办学校，若无空余学位，统筹安排到其他公办学校入学。

联系电话

点击进入：2025年市属民办义务教育学校电脑派位结果查询⑥