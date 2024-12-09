洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

只有老旧小区才能提取公积金支付物业费？相关部门答复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.08.10 19:50
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，洛阳出台了可用住房公积金支付物业费新政，他到市民之家办理提取业务时，被告知新小区住房不允许提取。那么，是不是只有老旧小区住房才能提取？为此，洛报融媒记者在市民之家公积金业务办理窗口进行了咨询。

　　洛阳市住房公积金管理中心归集执法科科长王珂说，只要是建成投入使用的自住住房，有合法权属证明的，不管是新小区还是老小区，均可提取公积金用于支付物业费，区别在于提取额度有所不同。有些家住新建小区的业主，可能尚未拿到合法的权属证明，即不动产权证书，因此无法办理公积金提取业务。“当事人可能是尚未办理不动产权证。”王珂说，针对此类情况，申请人可持购房合同、购房发票来代替不动产权证书，经业务办理人员查询无误后，办理住房公积金提取业务。

　　住房公积金提取额度与提取次数是有限制的。王珂介绍，提取额度分为两种，一是纳入老旧小区改造清单库的住房，第一次提取可以允许向前推五年，提取五年的住房公积金，提取金额不超过5000元，如果物业票据金额低于5000元，按实际票据金额为准；二是未纳入老旧小区改造清单库的住房，可以向前提取一年，提取金额上限为2400元，实际物业费未超过2400元的，按实际票据金额为准。需要说明的是，该政策为阶段性政策，从2025年8月1日起至2026年12月31日止，其间允许最多提取两次住房公积金。

　　申请提取住房公积金的材料也很简单，主要包括本人身份证、银行卡、不动产权证书、最近一个月的物业费用发票(应显示房屋所有权人信息)；配偶、子女和父母符合提取条件且参与提取的，还应提供证明配偶关系的结婚证、子女或父母关系的户口簿，以及配偶、子女、父母的身份证。

　　需要注意的是，以下几种情形不允许提取住房公积金：住房公积金贷款未结清的；为他人住房公积金贷款提供自然人担保且贷款未结清的；住房公积金账户被依法冻结的；因违规提取住房公积金已被限制提取住房公积金的。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
        “都说小孩缺觉、睡不够，我家娃咋整宿整宿睡不着呢？”说起10岁女儿小然(化名)最近失眠这事儿，王女士显得...
  • ·“天下第一疼”破功！洛阳医生“组合拳”实现肛周手术无痛康复
  • ·孩子做完包皮手术 在家如何护理？
  • ·夏季如何科学管控血糖？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门遗址保护展示工程加快推进
  • 洛阳落实应急响应机制 积极应对本...
  • 市委召开专题会议 研究重点片区城...
  • 今年7月洛阳天气有多热？气象专家...
  • 江凌督导检查安全生产、防汛工作
  • 栾川县陶湾镇西沟村：油葵花海引...
  • 请注意防范！洛阳市气象台发布暴...
  • 洛阳发布暴雨天气乘坐电梯提醒
  • 重点防范山洪、地质灾害！洛阳市...
  • 十二届市委第十轮巡察工作动员部...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育博物馆何时能对外开放？
    九号电动车无牌改装上路现象需要严查
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605