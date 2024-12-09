只有老旧小区才能提取公积金支付物业费？相关部门答复

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，洛阳出台了可用住房公积金支付物业费新政，他到市民之家办理提取业务时，被告知新小区住房不允许提取。那么，是不是只有老旧小区住房才能提取？为此，洛报融媒记者在市民之家公积金业务办理窗口进行了咨询。

近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，洛阳出台了可用住房公积金支付物业费新政，他到市民之家办理提取业务时，被告知新小区住房不允许提取。那么，是不是只有老旧小区住房才能提取？为此，洛报融媒记者在市民之家公积金业务办理窗口进行了咨询。

洛阳市住房公积金管理中心归集执法科科长王珂说，只要是建成投入使用的自住住房，有合法权属证明的，不管是新小区还是老小区，均可提取公积金用于支付物业费，区别在于提取额度有所不同。有些家住新建小区的业主，可能尚未拿到合法的权属证明，即不动产权证书，因此无法办理公积金提取业务。“当事人可能是尚未办理不动产权证。”王珂说，针对此类情况，申请人可持购房合同、购房发票来代替不动产权证书，经业务办理人员查询无误后，办理住房公积金提取业务。

住房公积金提取额度与提取次数是有限制的。王珂介绍，提取额度分为两种，一是纳入老旧小区改造清单库的住房，第一次提取可以允许向前推五年，提取五年的住房公积金，提取金额不超过5000元，如果物业票据金额低于5000元，按实际票据金额为准；二是未纳入老旧小区改造清单库的住房，可以向前提取一年，提取金额上限为2400元，实际物业费未超过2400元的，按实际票据金额为准。需要说明的是，该政策为阶段性政策，从2025年8月1日起至2026年12月31日止，其间允许最多提取两次住房公积金。

申请提取住房公积金的材料也很简单，主要包括本人身份证、银行卡、不动产权证书、最近一个月的物业费用发票(应显示房屋所有权人信息)；配偶、子女和父母符合提取条件且参与提取的，还应提供证明配偶关系的结婚证、子女或父母关系的户口簿，以及配偶、子女、父母的身份证。

需要注意的是，以下几种情形不允许提取住房公积金：住房公积金贷款未结清的；为他人住房公积金贷款提供自然人担保且贷款未结清的；住房公积金账户被依法冻结的；因违规提取住房公积金已被限制提取住房公积金的。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）