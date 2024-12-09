未来一周洛阳先晴后雨 局地有强对流天气

刚刚，气象洛阳微信公众号发布消息，根据最新的气象资料分析，10日至12日副热带高压东南退至淮河流域以南，我市以多云间晴天为主；13日开始再次受西伸北抬的副热带高压高控制，我市多阵雨、雷阵雨天气，雨量分布不均，局地伴有短时强降水等强对流天气。

具体预报

今天夜里：多云间阴天，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨。

11日(周一)：多云转晴天，气温20℃～32℃。

12日(周二)：多云间晴天，气温20℃～32℃。

13日(周三)：多云到阴天，傍晚到夜里部分地区有阵雨、雷阵雨，气温21℃～32℃。

14日(周四)：阴天，有分布不均匀的阵雨、雷阵雨，局部有大到暴雨，气温23℃～29℃。

15日(周五)：阴天间多云，部分地区有阵雨、雷阵雨，气温23℃～30℃。

16日(周六)：阴天到多云，局地有阵雨、雷阵雨，气温24℃～32℃。

17日(周日)：多云转晴天，气温23℃～31℃。⑥