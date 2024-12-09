916人参赛！2025年河南省夏季围棋段级位赛(洛阳赛区)开枰

8月10日，2025年河南省夏季围棋段级位赛(洛阳赛区)在洛阳市体育中心开枰，916名围棋爱好者纹枰对弈。

8月10日，2025年河南省夏季围棋段级位赛(洛阳赛区)在洛阳市体育中心开枰，916名围棋爱好者纹枰对弈。

本次比赛为期7天，由河南省围棋协会主办、洛阳市围棋协会承办。比赛设5级组、2级组、1级组以及1段组和2段组共5个组别，采用积分循环制进行，将持续至8月16日。

洛阳是著名的“围棋之乡”和“百段之城”。截至目前，出自洛阳的职业棋手共有43人，段位总和达163段。洛阳职业棋手人数和职业段位总和在全国地级市中常年稳居首位。

河南省围棋段位赛是河南省围棋项目的传统赛事，不仅为全省广大围棋爱好者搭建切磋交流、学习提高的平台，而且在围棋普及、人才储备、文化传承及社会教育等多个层面均发挥着重要作用。作为业余棋手成长的“试金石”，该项赛事也是围棋文化下沉基层的枢纽工程，搭建了“普及—选拔—深造—文化输出”的完整生态链，为围棋运动的发展持续注入动能。

该赛事面向全年龄段爱好者开放，覆盖学生、职场人士及退休人员等多类群体，通过段级位认证(达标者获国家认可证书)，赛事为业余棋手提供清晰的进阶路径，激发持续学习的动力。

省围棋协会有关负责人表示，近年来，该项赛事还成为基层棋手崭露头角的关键平台，承担起挖掘围棋后备人才的重任，通过“以棋育人”，在对弈中锻炼选手们的战略思维、心理韧性与决策能力，体现了围棋对综合素质的塑造作用。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）