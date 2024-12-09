洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

申进科：感恩洛阳日报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 大象新闻·大象号 2025.08.10 08:17
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　河南洛阳，十三朝古都，历来是军事要地。我当战士时，在洛阳工作生活三年多，对洛阳这片热土有着深厚感情。尤其是，洛阳日报对我有培养之恩，永远铭记。

　　8月8日下午，我在洛阳拜见、看望洛阳日报社原社会部主任梁良老师时，向恩师倾吐心里话：“这些年，我的身份经常发生变化，但有一个身份我一直很珍惜，那就是‘洛阳日报通讯员’。我是洛阳日报培养出来的，梁老师是我的恩师，感恩梁老师，感恩洛阳日报！”

　　从1989年至1992年，我在驻洛阳的陆军工程兵舟桥部队服役三年多，一直是“洛阳日报通讯员”。从“豆腐块”到“大块头”，大大小小的文章在洛阳日报上刊发几十篇，大部分内容都是时任洛阳日报社会部主任梁良老师编发的，是梁老师领着我走上了新闻学步之路。

　 　梁老师今年80多岁了，我和梁老师已经35年没有见面了。这一次，在河南省委宣传部、洛阳市委宣传部的帮助下，我和失去联系多年的恩师见面了。在梁老师 家里，我向恩师汇报：这些年，我从“洛阳日报通讯员”，成长为人民空军首任新闻发言人，解放军战机巡航东海、南海、台海首席发布人，大国重器歼-20、运 -20、歼-10C和轰-6K战机航迹首席发布人。

　　我向恩师汇报：从2013年至2022年，我担任人民空军历史上首任新闻发言人的 10年间，发布的3件大事入选中国共产党建党百年大事记。在歼-20、运-20、歼-10C战机列装和解放军警巡东海、战巡南海、砺兵台海、演兵公海等重 大军事行动新闻发布中，创立“战位发布、事实发布、主动发布、关联发布”军事新闻发布机制，创下“解放军巡航台湾岛”舆论工作六个首次；主持多场由俄罗 斯、巴基斯坦等多国空军领导人参加的跨国新闻发布活动，创造“用‘两个不怕’回击美国恐吓中国”和“有图有真相回击日本抹黑中国空军‘危险接近’”两次舆 论斗争成功案例；创新处置空防、空难、空闹等八类危机管理经验，主持处置“国庆70周年受阅战机舱门掉落天安门广场”等重大网络谣言和“中国首位歼-10 女飞行员不幸牺牲”重大突发事件；做好抗美援朝空战英雄王海同志“九星战将”形象塑造和《春天的故事》词作者蒋开儒同志“红色词作家”形象塑造，产生广泛 影响。“我没有辜负梁老师对我的关心和培养。我将不忘初心，砥砺前行，持续传播新时代强军思想，继续投身新时代强军事业！”

　　巧合的是，8日下午，我在洛报集团总编辑李勇老师的陪同下参观洛阳日报编辑部时，巧遇洛阳日报社现任社会部主任石蕴璞同志。我们俩合影时，我仰头看到社会部的牌子上有行字：“社”情民意，“会”懂洛阳。

　 　洛阳日报是全国最早实现“自办发行”的报纸之一。当年，部队驻地汽车站是每天最早收到洛阳日报的地方，我习惯于每天去汽车站“第一时间看报纸”。看到有 我的文章发表了，就会请求“送给我一张”。后来，我和汽车站“管报纸的人”熟悉了，她们就会每天先看看有没有我的文章发表，如果有就会给我留一张洛阳日报。

　　在李勇总编辑的陪同下，我参观了洛阳日报、洛阳晚报和洛阳国际传播中心、洛阳网、掌上洛阳客户端、视觉梦工坊、融媒体指挥中心、洛阳日报社史馆，深受教益，感慨万千：报业可期，报人可敬！

　　参观“掌上洛阳”时，我在手机上现场添加，以后天天关注她。掌上洛阳定位为城市信息服务移动端枢纽，提供新闻、民生、政务、县区发展等模块化内容，集成公厕导航、市容问题上报、交通违章查询等30余项便民功能。

　　洛阳网，是国家重点新闻网，洛阳市权威主流门户网站。洛阳网主要频道有：新闻、体育、民生、政务、教育、洛阳百科、河洛文化、数字洛阳等。2012年12月，洛阳网晋级国家一类新闻网站，具备了自主采访、编辑和发布本地及国内外新闻的资格。

　　洛阳国际传播中心，成立于2025年3月19日。该中心整合政府、媒体、高校及社会资源，构建多层次国际传播体系，同步成立洛阳国际传播联盟，联合120余家文化、旅游、商务等领域机构，与河南科技大学等4所高校签署合作协议，并聘请多国人士担任“洛阳国际推荐官”。

　 　中原地区首个媒体AI实验室——“洛报融媒·视觉梦工坊AIGC实验室”成立已经一年多了。作为洛阳地区最具专业性的摄影、视频、美术、设计等视觉产品 生产基地，洛报集团视觉梦工坊长期致力于对行业新技术的探索。该实验室成立后，致力于AIGC在新闻报道、影视制作、图文生成和文旅文创等视觉领域的探索 和应用。

　　当下，主流媒体正在发生系统性变革，我为洛报集团“在变革中求发展”取得的历史性成绩而高兴。我想用一句话，与洛报集团的同志们共勉：“社”情民意，“会”懂洛阳，我们一直在路上。(申进科 作者系洛阳日报通讯员、人民空军首任新闻发言人。)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
        “都说小孩缺觉、睡不够，我家娃咋整宿整宿睡不着呢？”说起10岁女儿小然(化名)最近失眠这事儿，王女士显得...
  • ·“天下第一疼”破功！洛阳医生“组合拳”实现肛周手术无痛康复
  • ·孩子做完包皮手术 在家如何护理？
  • ·夏季如何科学管控血糖？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 玄武门遗址保护展示工程加快推进
  • 洛阳落实应急响应机制 积极应对本...
  • 市委召开专题会议 研究重点片区城...
  • 今年7月洛阳天气有多热？气象专家...
  • 江凌督导检查安全生产、防汛工作
  • 栾川县陶湾镇西沟村：油葵花海引...
  • 请注意防范！洛阳市气象台发布暴...
  • 洛阳发布暴雨天气乘坐电梯提醒
  • 重点防范山洪、地质灾害！洛阳市...
  • 十二届市委第十轮巡察工作动员部...
    		•
    百姓呼声
    洛阳体育博物馆何时能对外开放？
    九号电动车无牌改装上路现象需要严查
    精彩图片
    农机手培训“充电...
    栾川县陶湾镇西沟...
    玄武门遗址保护展...
    夜探牡丹阁 游览新...
    洛阳头条
    暴雨来袭，这些保...
    洛阳城市区这两个...
    这，就是我回不去...
    陈冬家庭被授予“...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605