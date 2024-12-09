申进科：感恩洛阳日报

河南洛阳，十三朝古都，历来是军事要地。我当战士时，在洛阳工作生活三年多，对洛阳这片热土有着深厚感情。尤其是，洛阳日报对我有培养之恩，永远铭记。

8月8日下午，我在洛阳拜见、看望洛阳日报社原社会部主任梁良老师时，向恩师倾吐心里话：“这些年，我的身份经常发生变化，但有一个身份我一直很珍惜，那就是‘洛阳日报通讯员’。我是洛阳日报培养出来的，梁老师是我的恩师，感恩梁老师，感恩洛阳日报！”

从1989年至1992年，我在驻洛阳的陆军工程兵舟桥部队服役三年多，一直是“洛阳日报通讯员”。从“豆腐块”到“大块头”，大大小小的文章在洛阳日报上刊发几十篇，大部分内容都是时任洛阳日报社会部主任梁良老师编发的，是梁老师领着我走上了新闻学步之路。

梁老师今年80多岁了，我和梁老师已经35年没有见面了。这一次，在河南省委宣传部、洛阳市委宣传部的帮助下，我和失去联系多年的恩师见面了。在梁老师 家里，我向恩师汇报：这些年，我从“洛阳日报通讯员”，成长为人民空军首任新闻发言人，解放军战机巡航东海、南海、台海首席发布人，大国重器歼-20、运 -20、歼-10C和轰-6K战机航迹首席发布人。

我向恩师汇报：从2013年至2022年，我担任人民空军历史上首任新闻发言人的 10年间，发布的3件大事入选中国共产党建党百年大事记。在歼-20、运-20、歼-10C战机列装和解放军警巡东海、战巡南海、砺兵台海、演兵公海等重 大军事行动新闻发布中，创立“战位发布、事实发布、主动发布、关联发布”军事新闻发布机制，创下“解放军巡航台湾岛”舆论工作六个首次；主持多场由俄罗 斯、巴基斯坦等多国空军领导人参加的跨国新闻发布活动，创造“用‘两个不怕’回击美国恐吓中国”和“有图有真相回击日本抹黑中国空军‘危险接近’”两次舆 论斗争成功案例；创新处置空防、空难、空闹等八类危机管理经验，主持处置“国庆70周年受阅战机舱门掉落天安门广场”等重大网络谣言和“中国首位歼-10 女飞行员不幸牺牲”重大突发事件；做好抗美援朝空战英雄王海同志“九星战将”形象塑造和《春天的故事》词作者蒋开儒同志“红色词作家”形象塑造，产生广泛 影响。“我没有辜负梁老师对我的关心和培养。我将不忘初心，砥砺前行，持续传播新时代强军思想，继续投身新时代强军事业！”

巧合的是，8日下午，我在洛报集团总编辑李勇老师的陪同下参观洛阳日报编辑部时，巧遇洛阳日报社现任社会部主任石蕴璞同志。我们俩合影时，我仰头看到社会部的牌子上有行字：“社”情民意，“会”懂洛阳。

洛阳日报是全国最早实现“自办发行”的报纸之一。当年，部队驻地汽车站是每天最早收到洛阳日报的地方，我习惯于每天去汽车站“第一时间看报纸”。看到有 我的文章发表了，就会请求“送给我一张”。后来，我和汽车站“管报纸的人”熟悉了，她们就会每天先看看有没有我的文章发表，如果有就会给我留一张洛阳日报。

在李勇总编辑的陪同下，我参观了洛阳日报、洛阳晚报和洛阳国际传播中心、洛阳网、掌上洛阳客户端、视觉梦工坊、融媒体指挥中心、洛阳日报社史馆，深受教益，感慨万千：报业可期，报人可敬！

参观“掌上洛阳”时，我在手机上现场添加，以后天天关注她。掌上洛阳定位为城市信息服务移动端枢纽，提供新闻、民生、政务、县区发展等模块化内容，集成公厕导航、市容问题上报、交通违章查询等30余项便民功能。

洛阳网，是国家重点新闻网，洛阳市权威主流门户网站。洛阳网主要频道有：新闻、体育、民生、政务、教育、洛阳百科、河洛文化、数字洛阳等。2012年12月，洛阳网晋级国家一类新闻网站，具备了自主采访、编辑和发布本地及国内外新闻的资格。

洛阳国际传播中心，成立于2025年3月19日。该中心整合政府、媒体、高校及社会资源，构建多层次国际传播体系，同步成立洛阳国际传播联盟，联合120余家文化、旅游、商务等领域机构，与河南科技大学等4所高校签署合作协议，并聘请多国人士担任“洛阳国际推荐官”。

中原地区首个媒体AI实验室——“洛报融媒·视觉梦工坊AIGC实验室”成立已经一年多了。作为洛阳地区最具专业性的摄影、视频、美术、设计等视觉产品 生产基地，洛报集团视觉梦工坊长期致力于对行业新技术的探索。该实验室成立后，致力于AIGC在新闻报道、影视制作、图文生成和文旅文创等视觉领域的探索 和应用。

当下，主流媒体正在发生系统性变革，我为洛报集团“在变革中求发展”取得的历史性成绩而高兴。我想用一句话，与洛报集团的同志们共勉：“社”情民意，“会”懂洛阳，我们一直在路上。(申进科 作者系洛阳日报通讯员、人民空军首任新闻发言人。)