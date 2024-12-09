洛阳市终止防汛四级应急响应

8月9日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部发布通知，决定终止防汛四级应急响应。 8月9日下午，洛阳市防汛抗旱指挥部发布通知，决定终止防汛四级应急响应。 根据最新天气预报及气象走势分析，按照《洛阳市防汛应急预案》有关规定，经会商研判，洛阳市防指决定自8月9日18时终止市级防汛四级应急响应。 通知指出，目前正处于主汛期，局部强对流天气、短时强降水时有发生，各级各部门要坚决克服麻痹思想、松劲情绪、侥幸心理，持续做好24小时防汛值守，突出抓好重点部位和薄弱环节防范，加强监测预报预警，特别是降雨集中、重叠性高的南部山区要加密会商研判，坚决做到汛期不过，备汛不断，防御不止。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）