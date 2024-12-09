洛阳发布最新地质灾害气象风险黄色预警 涉及4个县10个乡镇

9日白天，洛阳出现分布不均匀、阵雨，局部地区出现大到暴雨。
刚刚，洛阳发布地质灾害气象风险预警，即刻起至9日20时，嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县局部、洛宁县局部存在地质灾害黄色预警区域，发生地质灾害的可能性较大。
记者了解到，市自然资源规划部门等单位工作人员已深入风险区域进行排查监测，提醒相关区域群众注意防范。
●黄色预警区域：嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县(4个县，10个乡镇)
1.嵩县：九皋镇、田湖镇、黄庄乡、陆浑镇、饭坡镇
2.汝阳县：王坪乡、十八盘乡
3.宜阳县：赵保镇
4.洛宁县：上戈镇、罗岭乡 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图)
