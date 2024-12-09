四水映绿 豫见两山 | 黄河岸边的绿色传奇

“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”李白笔下奔腾万里的黄河，在中下游的新安县境内拐出一道温柔的弧线。

●洛阳华洋保护母亲河爱国主义教育示范基地共种植150余种、40多万株苗木，把黄河畔的千亩荒山变成了桃花源。

●新安县聚焦“天下黄河”文化IP，深挖水域潜力，做强做活“黄河山水游”“农旅近郊游”。2024年，新安县接待游客1328.3万人次，同比增长24%。

“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。”李白笔下奔腾万里的黄河，在中下游的新安县境内拐出一道温柔的弧线。

37公里黄河干流与5条支流在此交织，小浪底水库蓄水后，168平方公里的水域如蓝宝石镶嵌山间，星罗棋布的岛屿恰似散落的珍珠，成就了“水域三千里，星岛万颗珠”的黄河万山湖奇观。

这里恰是黄河中游入平原的最后一道峡谷，90%以上的县域面积浸在黄河流域的怀抱中，5个沿黄镇如明珠穿起生态保护的重要节点。

洛阳华洋保护母亲河爱国主义教育示范基地青山如黛、碧水似绸。受访者供图

洛阳华洋保护母亲河爱国主义教育示范基地就坐落在万山湖。走进基地，青山如黛，碧水似绸，阳光穿过枝叶的缝隙，在草地上洒下跳动的光斑，偶有鸟雀掠过水面，激起一圈圈涟漪。

谁能想到，这般生机盎然的景象，曾是“一碗河水半碗沙”的萧瑟模样？20世纪90年代，这里水土流失普遍，裸露的黄土在风中沟壑纵横，稀疏的杂草勉强扎根，远远望去，一片寂寥。

改变，始于一个团队的毅然奔赴。

洛阳华洋保护母亲河爱国主义教育示范基地负责人冯华，是这场生态逆袭的见证者和推动者。2003年，北京华洋海事中心与新安县石井镇签下千亩荒山承包协议，启动集保护母亲河与扶贫于一体的“保护母亲河行动”。冯华受华洋总部委派，在黄河边一待就是22年，带领大家把荒山变成了桃花源。

“那时候的苦，现在想起来还历历在目。”冯华指尖划过办公桌上的老照片，照片里的他皮肤黝黑，裤脚沾满泥土。

石头山种树，难如上青天。

“没有水，我们就每天背着水桶，沿着碎石遍布的山道往返二三十里一瓢瓢舀水；没有电，整整一年多，窑洞夜晚的光亮全靠摇曳的烛光；没有路，挖掘机一铲一铲推开乱石，我们跟在后面平整路面，手上磨出的血泡结了又破……”冯华说。

为给荒山寻得“生机种子”，冯华更是上演“千里追苗记”。一天之内，他从河南到江苏再到陕西，千里奔波只为筛选最适合当地气候的松树苗。车窗外的风景飞速倒退，他手里的笔记本记满了土壤酸碱度、耐旱指数，下车时双腿都在打颤。

在冯华团队的日夜奋战下，在专家的科学指导下，荒山开始悄悄“换妆”。

如今的基地里，40余万棵树木如卫士般昂然挺立，连成一片望不到边的绿色海洋，风过林梢掀起层层绿浪；20余吨橡子点播入土，冒出的嫩芽正使劲儿往上蹿，续写着绿色的希望。

冯华团队并未止步于“造绿”。

陈谢大军强渡黄河的浪涛、解放洛阳的烽烟、古槐树下的革命星火、河泥中藏着的仰韶文明密码，以及小浪底高峡平湖中的红色基因，都被他们细心打捞珍藏。如今基地里，红色教育长廊在绿色林海间蜿蜒，奔腾的黄河文化流淌进发展脉络，成了洛阳市爱国主义教育基地的鲜活课堂。

前不久，洛阳北郊机场的党务培训班在园区开课，学员们在林间课堂聆听生态故事，在红色展馆感悟初心使命。这里已成为集党建团建、会议培训、休闲康养、生态教育于一体的综合性园区，每一寸土地都在诉说着“绿富美”的蝶变。

二十载汗水浇灌，这片绿水青山孕育出了金山银山的希望。“这片绿洲就是华洋的孩子，我看着她呱呱坠地、健康成长、脱胎换骨。”冯华望着窗外的林海，脸上漾起欣慰的笑容。

华洋的变迁，正是新安县“生态立县”的生动注脚。

近年来，新安人以铁腕护生态，持续推动黄河流域生态保护和高质量发展。无人机掠过荒山播撒树种，工人扛着树苗攀登陡坡，工程造林与飞播造林双管齐下，沿黄5镇10万亩宜林荒山穿上“绿装”，一道坚实的沿黄生态屏障傲然矗立。

生态好了，文旅也活了。

新安县紧扣“天下黄河”文化IP，让“景区提升”与“新业态培育”齐头并进。黄河水上游船穿梭，近郊农旅采摘正欢，铁磁路沿线农文旅融合示范区里民俗表演热闹开场，龙潭大峡谷游客如织，“黄河古都”一号旅游公路上骑行者迎风飞驰……新安文旅正从“游山”向“游山玩水”深耕。

站在黄河岸边远眺，水清岸绿间白鹭翩跹，生态长廊如绿丝带蜿蜒向前。“常来新安，自然心安”正成为这片土地最生动的注脚，在黄河涛声中轻轻回响。

对话20年

黄河臂弯里的绿色发展答卷

洛阳市环境保护协会会长陈庆峰

在黄河臂弯的豫西大地，新安正书写着“绿水青山就是金山银山”的时代答卷。面对“七岭二山一分川”的自然禀赋与资源型工业的转型挑战，新安县以系统思维破题：用“石缝植绿”精神筑牢黄河生态屏障，以“四季有果”特色产业激活乡村绿色经济，以壮士断腕的决心推动传统工业向绿色低碳全链条跃升。

新安的探索表明，生态保护与经济发展并非取舍，而是通过科学规划、产业升级与全民共享，最终走出一条山川增绿、产业增效、百姓增收的可持续发展之路。①