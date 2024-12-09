洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
保教费减免标准公布！洛阳市教育局最新发布
来源: "洛阳市教育局"微信公众号 2025.08.09 12:03
　　免保育教育费政策洛阳什么时候能够落实？洛阳市教育局明确，洛阳从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年，在园儿童的保育教育费有办学许可证的民办幼儿园大班儿童都能享受政策红利。

　　近日，国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，明确从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费。相关政策发布后，很多家长都很关心洛阳什么时候能够落实？具体是怎么减免的？一起来看官方回复！

　　1.免除保育教育费洛阳什么时候能够落地？

　　洛阳市将严格按照国务院办公厅文件要求，从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费，幼儿园大班保育教育费。对县区教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园儿童，参照同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。

　　 2.民办幼儿园和公办幼儿园一样享受减免政策吗？

　　按照国务院办公厅文件要求，免保育教育费政策覆盖所有幼儿园大班适龄儿童，既包括公办幼儿园，也包括经县区教育部门批准设立的民办幼儿园。

　　 3.减免的标准是什么？

　　免除的标准为当地公办幼儿园收取的幼儿园大班保育教育费。对于在县区教育部门批准设立的民办园就读的适龄儿童，参照民办园所在地同类型公办园免除水平，相应减免保育教育费。

　　比如，某区公办幼儿园大班每月保教费为540元，按照政策要求，秋季开学的公办幼儿园大班儿童将全部减免；同时，该区某民办幼儿园收费标准为每月900元，其减免标准参照该区公办幼儿园每月减免540元。

　　 4.我家孩子上的是民办幼儿园，我怎么知道这个幼儿园能否享受减免政策？

　　按照国务院办公厅文件要求“对于在教育部门批准设立的民办园就读的适龄儿童，参照民办园所在地同类型公办园免除水平，相应减免保育教育费。”经教育部门批准设立的民办园都会在园所显著位置公示办学许可证，有许可证的民办园大班儿童都能享受政策红利。

　　 5.马上要开学了，为什么幼儿园没有通知我们？

　　国务院办公厅文件发布后，有关工作正在有序推进，请大家不要着急，洛阳市教育局也将及时发布消息，确保每一位家长都清楚政策细节，让大家明明白白享受国家政策红利。⑥
