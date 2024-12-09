降雨量将达50毫米以上！洛阳市气象台发布暴雨黄色预警

洛阳市气象台2025年8月9日11时41分发布暴雨黄色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区降雨量将达50毫米以上，请注意防范强降雨引发的山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作。
2.学校、幼儿园可提前或推迟上下学时间，确保学生、幼儿安全。
3.驾车出行要确保刹车、转向、雨刷等部件安全有效，遇到积水较深的路段，不要贸然涉水通过，车辆在涉水行驶中熄火，应在水位上涨前快速撤离，不要在车内等待救援。
4.行人要远离建筑工地临时围墙及建在山坡上的围墙等，警惕井盖、下水道、排污井，避开垂落的电线，不要触摸路灯灯杆或信号灯灯杆，避免漏电，不要在树下避雨。
5.检查城市、农田、鱼塘排水系统,采取必要的排涝措施。⑥
