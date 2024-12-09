洛阳2025年“白衣天使献血月”活动启动

昨日，洛阳市2025年“白衣天使献血月”活动在北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区启动。 昨日，洛阳市2025年“白衣天使献血月”活动在北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区启动。 今年是我市第5次开展“白衣天使献血月”活动，将持续至8月底。据统计，在前4次活动中，全市医务工作者累计献血10793人次，捐献全血427.55万毫升、单采血小板65个治疗量。 我市自1991年开展无偿献血工作以来，累计献血人次已达182.08万，13次荣获全国“无偿献血先进市”称号。我市自1998年起，全市临床用血量持续增长，年用血峰值达50.01吨。 今年1至7月，我市通过开展专题活动、增加流动采血车下乡进社区频次等措施，累计采血41952人次，有效保障了全市临床用血需求。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 刘亚敏)