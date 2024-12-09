洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“i洛阳”国际短视频大赛采风活动结束 国内外短视频创作者来洛深度体验
来源: 洛阳网 2025.08.09 08:56
　　8日，“盛世洛阳 全球共赏——‘i洛阳’国际短视频大赛”采风活动圆满结束。

　　在隋唐洛阳城国家遗址公园感受盛世隋唐繁华，漫步洛邑古城沉浸式体验传统文化，打卡博物馆了解文物背后的故事……本次活动邀请了全国10余个省市的国际传播中心代表，以及来自美国、乌克兰、伊朗、摩洛哥、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国等多个国家的短视频创作者共计30余人，在洛阳深度采风体验，感受厚重的历史文化，体验多种文旅新场景、新业态，以国际化视角挖掘洛阳的城市魅力与现代活力。

    10岁娃夜夜难眠愁坏妈 医生：病因在脾胃
        “都说小孩缺觉、睡不够，我家娃咋整宿整宿睡不着呢？”说起10岁女儿小然(化名)最近失眠这事儿，王女士显得...
