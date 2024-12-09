“i洛阳”国际短视频大赛采风活动结束 国内外短视频创作者来洛深度体验

8日，“盛世洛阳 全球共赏——‘i洛阳’国际短视频大赛”采风活动圆满结束。

在隋唐洛阳城国家遗址公园感受盛世隋唐繁华，漫步洛邑古城沉浸式体验传统文化，打卡博物馆了解文物背后的故事……本次活动邀请了全国10余个省市的国际传播中心代表，以及来自美国、乌克兰、伊朗、摩洛哥、巴基斯坦、斯里兰卡、孟加拉国等多个国家的短视频创作者共计30余人，在洛阳深度采风体验，感受厚重的历史文化，体验多种文旅新场景、新业态，以国际化视角挖掘洛阳的城市魅力与现代活力。